Verso la Calabria per Natale, ripensando a Bergamini

Antonio D'Orrico
19 dicembre 2025 • 19:15

Questa sarà una settimana molto improntata all’orgoglio calabrese. In vista del rientro, penso al calciatore del Cosenza morto nel 1989: prima per suicidio, poi per omicidio, ma adesso qualcuno sta cercando di riaprire il caso (è una moda ormai)

Domenica scorsa Avvertenza: sarà una settimana molto personale e improntata all’orgoglio calabrese. Sta per cominciare il viaggio a tappe Milano-Roma, Roma-Paola, per andare a passare Natale a Cosenza. Spero che i treni arrivino in orario. Le Ferrovie si sono già portate avanti (e cioè indietro) preannunciandomi con un messaggino imprecisati lavori di manutenzione sulla linea dopo Salerno. Mi fermerò anche io a Eboli? Lunedì Neanche a farlo apposta, una mail di Giancarlo Tramutoli di tema cala

Antonio D’Orrico, vite precedenti: governatore Club di Topolino, erede di Aldo Palazzeschi, cronista (Unità), inviato (Europeo), freelance (Epoca, Gente Viaggi, Vanity Fair), direttore (Leggere), direttore editoriale (Baldini & Castoldi), caporedattore e inviato speciale (Corriere della Sera), autore (Cambiare vita, Momenti di gloria, premio Coni 1991, Come vendere un milione di copie e vivere felici)