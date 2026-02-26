Cerimonie, bellezza e cucina: la spezia sovrana del Subcontinente asiatico (a rischio piombo)

La lista delle proprietà della curcuma, tra quelle vere e quelle con scarse prove, è potenzialmente infinita. Negli ultimi anni però alcuni studi hanno causato scompiglio, soprattutto in India: le quantità necessarie per ottenere alcuni effetti sarebbero impossibili da ingerire. E, soprattutto, c’è un forte rischio di inquinamento
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo del rapporto tra musica e cibo, a poche settimane da quando tutta l’Italia (tutta l’Italia) si fermerà per Sanremo. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo,