In Salento esiste un gruppo di donne che si riconnette con la tradizione popolare in chiave neopagana. Perché se è vero che il tarantismo è morto, sempre vivo rimane il potere terapeutico della danza

Alzo il sopracciglio: ci mancava solo la pizzica spirituale, penso. Prima reazione, piuttosto reazionaria, quando leggo Magia e guarigione nell'Italia meridionale: la pizzica spirituale come pratica magica, titolo dell’intervento che Giovanna Parmigiani, antropologa e ricercatrice presso la Harvard University, farà in occasione del convegno su Spiritualità e guarigione alla Fondazione Cini di Venezia (dal 10 al 12 giugno).

La reazione reazionaria si spiega col fatto che la pizzica mi riguarda da vicino, essendo nato a metà degli anni Settanta proprio in quella “terra del rimorso” (come da omonimo libro dell’antropologo Ernesto De Martino sul fenomeno del tarantismo nel Salento): gli anni Settanta erano quelli in cui il tarantismo moriva, «perché si sono inventati le medicine», come rispose un anziano tamburellista a Massimiliano Morabito, etnomusicologo e organettista del Canzoniere Grecanico Salentino, grande conoscitore della materia: «Si smise di credere alla storia del morso del ragno e alla guarigione attraverso la musica», mi spiega, «perché si era persa la fede condivisa, venne a mancare il dispositivo culturale che lo rendeva possibile».

In quegli stessi anni, però, «in risposta all’avanzare della società di massa», sulle ceneri del tarantismo si cominciava a piantare i semini culturali della riscoperta delle “radici ca tieni”, come avrebbero cantato i Sud Sound System, da cui, vent’anni dopo, sarebbe risorta la pizzica pizzica, «una musica ludica», sottolinea Morabito, «che c’entra poco con il tarantismo».

Dal rimorso alla rinascita, da roba da vecchi, di cui vergognarsi, a roba da giovani, di cui andare orgogliosi, fenomeno locale, poi nazionale e ormai mondiale, con oceaniche notti della taranta, corsi di pizzica anche a latitudini iperboree e tutte le prevedibili storpiature, turistificazioni, confusioni, mercificazioni eccetera.

E ora pure la pizzica spirituale? Sul reazionario, però, ha prevalso il curioso e così ho contattato Giovanna Parmigiani, in una Boston che, a metà maggio, è ancora affezionatissima all’inverno: «Lo so», sorride, «questa questione fa rizzare i capelli ai tanti che guardano al tarantismo dal punto di vista storico o dell’etnomusicologia o semplicemente politico, dicendo che non è più compatibile con la società in cui viviamo, e io sono d'accordo. Da antropologa della religione e delle spiritualità alternative, però, mi sono chiesta, “Perché certe persone oggi si rifanno a quell’immaginario per curarsi?”».

Le persone a cui si riferisce hanno fondato un gruppo, chiamato “il cerchio”, composto prevalentemente da donne che, da alcuni anni, «utilizzano la pizzica in un contesto di cura: si riconnettono al tarantismo tradizionale reinventandolo, si riferiscono alle tarantate del passato vedendole non come vittime di un contesto sociale opprimente bensì come donne chiamate, attraverso il morso metaforico del ragno, a una dimensione di esistenza altra. È una reinterpretazione del tarantismo in una prospettiva neoanimista, di spiritualità alternativa, che in Nord America verrebbe definita neopagana».

Come una cura

Parmigiani fa ricerca sul campo dal 2011. Nel 2015 sente parlare di questo gruppo di donne: dopo aver assistito a una rievocazione storica del rito, a Galatina, le contatta. Scopre che ballano la pizzica, tutte insieme e «per curarsi, per far fronte a tensioni personali o a violenze strutturali come le questioni di genere o la precarietà economica».

Perché se è vero che il tarantismo è morto, sempre vivo è il potere terapeutico della danza, «qualsiasi danza, non solo la pizzica», chiarisce Morabito.

«È vero», ribadisce Parmigiani, «la pizzica di queste donne si connette alle danze dette estatiche: non è un fenomeno limitato al Salento, in tutto il mondo si balla per meditare o creare una connessione spirituale, basti pensare ai dervisci sufi. Nel Salento questo trend è legato al territorio, e quindi alla pizzica che in passato era anche usata per curare».

Dal punto di vista filologico, mescolare pizzica (ludica) e tarantismo (curativo) è una forzatura ma le contaminazioni sono spesso il propellente che fa evolvere le culture.

«La pizzica spirituale è una reinterpretazione eclettica del passato», dice Parmigiani: «Queste donne, per star meglio, si servono di tanti strumenti, tra cui le tradizioni del loro territorio, in maniera creativa. In questo mondo post-moderno la precarietà esistenziale e la difficoltà a immaginare il futuro le hanno portate a trovare nel tarantismo una possibilità di benessere e di cura».

Dal punto di vista antropologico, quindi, niente di cui scandalizzarsi: «Più che la questione storica mi interessano gli effetti che certe narrazioni riescono a produrre: qui, per esempio, ciò che è interessante è che siamo davanti a una narrazione eclettica, e piuttosto “stranina”, che, pur in un contesto postmoderno, è riuscita a ricreare delle condizioni al cui interno, per citare De Martino, un mondo magico ha ancora un suo senso».

Ritorno alla socialità

Ed ecco che, dal Salento, la questione si allarga fino a toccare alcuni nervi scoperti della società occidentale, come solitudine, scomparsa della dimensione comunitaria, disconnessione dalla natura, perdita del “magico”, annichilito da razionalità e materialismo: «“Chi balla da solo non si cura”, ci sono tantissime pratiche e musiche che possono farci accedere a questa dimensione che chiamo “magia”, e uso il termine nell’accezione dell’antropologa Susan Greenwood, che la descrive come una “coscienza partecipativa”».

Ritornare dunque alla natura e alla nostra natura di animali sociali piuttosto che social, a una comunità che sostiene, aiuta a guarire, a superare un lutto, a sentirsi meno oppressi da ciò che la società si aspetta da noi: «La filosofa Wendy Brown ha parlato di “responsabilizzazione”: nel mondo neoliberista, dice, il nostro benessere e la nostra salute sono nostra responsabilità, dell’individuo, e questo ci mette addosso una pressione molto forte. Perciò, l’idea di sapere che puoi gestire benessere e salute come una questione non solo personale ma comunitaria, solleva da quel peso. Se la si guarda in relazione al neoliberismo, è quasi una forma di resistenza».

La pizzica, insomma, come il ragnetto che morde il tallone (d’Achille?) di un sistema, quello capitalista, che sta mostrando tutti i suoi limiti, basti pensare alla catastrofe ambientale in corso: «L’ambientalismo c’entra eccome: non a caso queste donne sono neoanimiste, vedono il mondo come un sistema di relazioni, un aspetto non secondario rispetto all’esperienza della pizzica. Tra i materiali a loro disposizione, c’era anche la relazione che tanti, in Salento, hanno con gli alberi: sai quanti salentini parlano degli ulivi come parte della famiglia? A queste donne non serviva leggere libri in inglese sui Navajo: era sufficiente riferirsi a ciò che facevano i loro nonni».

Rivendicare una voce

Muoversi in questi territori, ovviamente, espone a sguardi come minimo scettici e a sollevamenti sopracciliari, «perché c’è una sorta di tabù collettivo nei confronti del misticismo e del new age. L’ho visto anche nelle reazioni alle rievocazioni storiche del tarantismo: tanti erano scandalizzati che si facesse un’esibizione del dolore delle donne, la trovavano irrispettosa nei confronti delle tarantate del passato. In realtà, conoscendo le vite delle persone che ho studiato, è semmai un modo per rivendicare la propria voce di donne che ballano la pizzica e hanno bisogno di utilizzarla in un contesto che è diverso dal passato ma da cui si sentono ancora oppresse. Sono donne che rivendicano il proprio modo di stare al mondo e ancora una volta vengono silenziate, perché guardate con scetticismo. Parte del mio lavoro è dare voce a queste donne, perché, va bene, non sarà una pizzica filologicamente corretta ma il loro obiettivo non è mica quello di riconfigurare la pizzica: vogliono solo trovare delle pratiche che abbiano senso per loro, per stare in comunità e per rendere migliore la loro vita e quella degli altri».

Riporto giù il sopracciglio.

