il nuovo tour

Epifania Springsteen a Minneapolis. Una messa rock per salvare l’America

Roberto Brunelli
01 aprile 2026 • 19:37Aggiornato, 05 aprile 2026 • 16:28

«Questa tragedia americana può essere fermata solo dal popolo americano»: il Boss apre il nuovo tour partendo dalla città dove furono uccisi Renee Good e Alex Pritti. È una celebrazione, quasi una messa laica rock, da Promised Land a Born to Run, e persino una straordinaria cover di Purple Rain di Prince. Canzoni di rabbia, ma soprattutto di speranza e di liberazione nel momento di un profondo squarcio della storia degli Usa

Minneapolis – Canzoni di speranza, canzoni di rabbia e di gioia. Canzoni di lotta e di compassione. Bruce è una sagoma avvolta dal buio, dal buio e dalle luci bianche di migliaia di telefonini, quando attacca, da solo alla chitarra, Streets of Minneapolis, la canzone che si è fatta storia nell’esatto momento in cui la storia si è srotolata davanti al globo in tutta la sua violenza: scritta neanche ventiquattr’ore dopo l’uccisione di Alex Pretti a poche miglia da qui, registrata il giorno success

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Roberto Brunelli
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Roberto Brunelli

Caporedattore Esteri a Domani. Dopo 17 anni passati all'Unità (dove si è occupato di esteri, ma anche di cultura, interni e televisione), ha lavorato per Repubblica, La7, L'Espresso e il Quotidiano nazionale. Nel 2013 è uscita la sua biografia di Angela Merkel e nel 2017 il volume Rotolano ancora, sugli ultimi titani del rock. 