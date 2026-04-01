Epifania Springsteen a Minneapolis. Una messa rock per salvare l’America

«Questa tragedia americana può essere fermata solo dal popolo americano»: il Boss apre il nuovo tour partendo dalla città dove furono uccisi Renee Good e Alex Pritti. È una celebrazione, quasi una messa laica rock, da Promised Land a Born to Run, e persino una straordinaria cover di Purple Rain di Prince. Canzoni di rabbia, ma soprattutto di speranza e di liberazione nel momento di un profondo squarcio della storia degli Usa

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Minneapolis – Canzoni di speranza, canzoni di rabbia e di gioia. Canzoni di lotta e di compassione. Bruce è una sagoma avvolta dal buio, dal buio e dalle luci bianche di migliaia di telefonini, quando attacca, da solo alla chitarra, Streets of Minneapolis, la canzone che si è fatta storia nell’esatto momento in cui la storia si è srotolata davanti al globo in tutta la sua violenza: scritta neanche ventiquattr’ore dopo l’uccisione di Alex Pretti a poche miglia da qui, registrata il giorno success