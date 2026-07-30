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L’irresistibile charme di Stanley Tucci con il boccone in bocca

Gabriele Niola
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30 luglio 2026 • 14:53Aggiornato, 30 luglio 2026 • 14:53

Prima con Stanley Tucci: Searching for Italy e poi con Tucci in Italy, l’attore eternamente comprimario ha trovato il ruolo protagonista della vita: sé stesso. Ha cambiato la sua immagine e ora anche nei film è l’esperto di cucina italiana

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo dei mutamenti prodotti dalle nostre vacanze, a partire dai gusti che si ibridano. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuit

Gabriele Niola
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Gabriele Niola

Critico cinematografico freelance, scrive per Badtaste.it, Esquire, Wired, i400calci ed è contributing writer per Screen International. Ha scritto libri, realizzato podcast e fatto da autore per trasmissioni televisive. Tutto pur di non lavorare.