La lunga storia d’amore tra la pancia e il cervello

L’intuizione sulla connessione tra salute emotiva e quella intestinale non è una scoperta recente. Oggetto di riflessione da parte di culture diverse prima che esistessero gli strumenti per dimostrarlo, il legame tra intestino e cervello è oggi una realtà supportata anche da molteplici ricerche scientifiche
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
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