Riconciliarsi con l’intestino: storia di un fallimento intermittente

Il periodo iper-proteico, la parentesi anti-spike, la fase gut health, il mese del cortisolo, l'intermezzo “mangia come i tuoi nonni”. Tutti parte della “liturgia del momento”. Perché la verità è che non siamo interessati agli obiettivi di una dieta, ma alla promessa di ordine che rappresenta

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo del ritorno nella nostra dieta delle fibre. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina , invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si scrive a questo collegamento