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Dal 20 al 23 agosto a Laconi, in provincia di Oristano, andrà in scena il festival “Storie dal vicolo”, iniziativa culturale indipendente che dal 2021 si concentra su un tema sociale che diventa occasione di incontro per la comunità.

Il tema di quest’anno è “margini di resistenza”, a partire da una riflessione della scrittrice e attivista bell hooks: «Sono situata nel margine. Faccio una distinzione netta tra la marginalità imposta da strutture oppressive e quella che si sceglie come luogo di resistenza, come postazione di radicale apertura e possibilità».

Da questo spunto sono nate una serie di incontri e iniziative volte a raccontare storie di emarginazione e riscatto. Tra di esse, lo scrittore Marco Omizzolo presenterà Il mio nome è Balbir, il libro scritto con il bracciante Balbir Singh sullo sfruttamento dei lavoratori agricoli dell’Agro Pontino. Qui tutto il programma.

L’accesso al festival, nelle sue varie forme di partecipazione, è gratuito.

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