Halloween si preannuncia con uscite come Piccoli brividi e La caduta della casa degli Usher, da un romanzo di Edgar Allan Poe, ma non mancano novità senza genere. Ecco i principali titoli in arrivo da non perdere assolutamente

Le mezze stagioni esistono ancora sulle piattaforme streaming, che aspettano ottobre per sfoderare i loro titoli horror, in tempo per Halloween. Su Netflix arriverà una nuova serie di Mike Flanagan adattata da Edgar Allan Poe, La caduta della casa degli Usher; su Disney+ uscirà invece Piccoli Brividi, dalla fortunata serie di romanzi per ragazzi.

C’è spazio anche per delle novità senza genere: I leoni di Sicilia, la serie con Miriam Leone tratta dall’omonimo romanzo di Stefania Auci e targata sempre Disney o la serie di Prime Video con Kim Rossi Stuart, Everybody loves diamond, ispirata alla storia vera del colpo di Anversa, il più grande furto di diamanti al mondo. Su Netflix, David Beckham torna sugli schermi, non più come un calciatore “sognato”, ma come protagonista della docuserie Beckham. Tra produzioni originali e novità in catalogo, di seguito i film e le serie che a ottobre si possono trovare sui maggiori servizi on demand.

Netflix

Beckham (dal 4 ottobre)

«Non avete ancora visto niente» dice un giovanissimo David Beckham in un’intervista d’archivio al termine del trailer. La docuserie in quattro episodi promette così di portare lo spettatore alle origini del successo di uno dei calciatori più famosi degli anni Novanta e Duemila e accompagnarlo passo a passo negli alti e bassi della sua carriera. E anche oltre la porta di casa sua.

Fair Play (6 ottobre)

Passione e finanza nel titolo con protagonista la Phoebe Dynevor di Bridgerton, diretto da Chloe Domont, il film segue la storia di due giovani, freschi di fidanzamento, che lavorano per lo stesso fondo speculativo, finché la promozione di lei non esaspera le dinamiche della loro relazione. Il titolo è stato presentato al Sundance, il festival statunitense del cinema indipendente. Variety l’ha definito «un thriller sentimentale che getta uno sguardo indagatore sulla passione sessuale (e sulle politiche sessuali) nell’era del post-MeToo».

La caduta della casa degli Usher (12 ottobre)

Dopo The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor, il regista dell’horror Mike Flanagan continua la sua opera di adattamento e modernizzazione dei classici della letteratura gotica con un racconto di Edgar Allan Poe, che qui si incarna in una famiglia in stile Succession, che ha fatto fortuna nel settore farmaceutico, accumulando ricchezza e potere. Finché gli eredi non iniziano a morire uno a uno. Il trailer promette diversi jump scare, e nel cast ci sono molte facce note per gli amanti del lavoro di Flanagan, che collabora spesso con gli stessi attori.

Per quanto riguarda i film già usciti che entrano nel catalogo, il 10 ottobre arriva Matrix Resurrection, quarto capitolo della serie delle sorelle Wachowski, e il 15 ottobre La finestra di fronte, film del 2003 di Ferzan Özpetek, con Giovanna Mezzogiorno, Raul Bova e Massimo Girotti.

Disney+

Piccoli brividi (dal 13 ottobre)

Con più di 400 milioni di libri in 32 paesi, la serie creata da R. L. Stine è «un fenomeno della cultura pop che occupa un posto speciale nel cuore delle persone di tutte le età», ha detto Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television. La nuova serie seguirà cinque liceali che indagano sulla mai risolta scomparsa di un adolescente trent’anni prima. Nel cast, Justin Long.

I leoni di Sicilia (dal 25 ottobre)

La saga famigliare dei Florio, una delle più ricche d’Italia, passa dal romanzo di Stefania Auci allo schermo. I primi due episodi saranno presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. La regia è di Paolo Genovese (Perfetti sconosciuti), i personaggi prendono il volto di Miriam Leone, Michele Riondino, Donatella Finocchiaro, Vinicio Marchioni ed Edoardo Scarpetta. La sceneggiatura è di Ludovica Rampoldi (Gomorra) e Stefano Sardo, lo stesso team di 1994.

In tempo per Halloween, entrerà in catalogo dal 18 ottobre The Boogeyman, il film di Rob Savage tratto da Il babau di Stephen King.

Prime Video

Everybody loves diamond (13 ottobre)

Vent’anni fa una banda di ladri italiani ha messo a segno il più grande furto di diamanti del mondo, saccheggiando l’Anversa Diamond Center, considerato uno degli edifici meglio difesi esistenti. Una vicenda che ora è stata adattata da Michele Astori, Stefano Bises, Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini, con la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Nel cast Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Rupert Everett e Malcolm McDowell.

Saranno disponibili on demand poi Spider-Man: No way home (15 ottobre), il terzo capitolo del reboot della Marvel con protagonisti Tom Holland e Zendaya, e Downton Abbey II – Una nuova era (30 ottobre). Dato che Halloween è solo l’anticamera del Natale, dal 15 ottobre ci saranno anche L’amore non va in vacanza e Il Grinch.

Apple Tv

Tiro al piccione – Ritratto di John Le Carré (dal 20 ottobre)

Un documentario con parti sceneggiate, il film del premio Oscar Errol Morris (The Fog of War – La guerra secondo Robert McNamara) ricostruisce la storia di David Cornwell, ex spia britannica, più conosciuto al pubblico con il nome di John Le Carré, con cui firmava i suoi romanzi di spionaggio (La talpa, La spia che venne dal freddo).

Sky

Dal grande schermo alla tv: su Sky (e Now) a ottobre arrivano Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti (2 ottobre), Rapito di Marco Bellocchio (16 ottobre), Cocainorso (25 ottobre). Il 31 ottobre, chiaramente, Halloween Ends.

