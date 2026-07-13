Susan Choi: «Le famiglie infelici ci interessano sempre. La paura degli “altri” c’entra con il desiderio di appartenenza»

Quella al centro di Flashlight, l’ultimo romanzo di Susan Choi, è una famiglia infelice la cui tragedia personale è intrecciata alla storia di Stati Uniti, Giappone e Corea del Novecento: «Volevo raccontare di come una famiglia affronta una perdita così grande», spiega la scrittrice statunitense, che ha vinto il National Book Award for Fiction nel 2019
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Finzioni, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Le famiglie infelici, Tolstoj insegna, sono tutte infelici a modo loro: quella al centro dell’ultimo romanzo di Susan Choi è una famiglia infelice la cui tragedia personale è intrecciata alla storia di Stati Uniti, Giappone e Corea del Novecento. Una storia intergenerazionale che parte da una bambina, Louisa, che va a fare una passeggiata la sera in una località di mare giapponese, con il padre Serk, professore universitario nato nell’Impero Giapponese da una famiglia coreana ed emigrato negli S