Susan Choi: «Le famiglie infelici ci interessano sempre. La paura degli “altri” c’entra con il desiderio di appartenenza»

Quella al centro di Flashlight, l’ultimo romanzo di Susan Choi, è una famiglia infelice la cui tragedia personale è intrecciata alla storia di Stati Uniti, Giappone e Corea del Novecento: «Volevo raccontare di come una famiglia affronta una perdita così grande», spiega la scrittrice statunitense, che ha vinto il National Book Award for Fiction nel 2019