Il teatro dei Motus: «Crediamo ancora nell’artigianalità»

Alla fine degli anni Ottanta, Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, insieme ad un gruppo di studenti di sociologia, occupano il Teatro Universitario La Vela di Urbino: da lì nasce una delle compagnie di riferimento del teatro di ricerca internazionale, oggi celebrata con una mostra a Roma: «Oggi c’è un individualismo estremo che ingabbia i giovani in cornici predeterminate»
Alla fine degli anni Ottanta, nel pieno delle proteste contro l’autonomia finanziaria e didattica degli atenei, guidate dal movimento della Pantera, Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, insieme ad un gruppo di studenti di sociologia, occupano il Teatro Universitario La Vela di Urbino, intercettando le avanguardie teatrali di tutto il mondo. Da questa esperienza, 35 anni fa, nascono i Motus, una delle compagnie di riferimento del teatro di ricerca internazionale, oggi celebrata con una “mostra-at