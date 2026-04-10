Teglie di rabbia è una tragedia industriale

Teglie di rabbia di Henrik Johansson, pubblicato in Italia da Alegre, racconta di un forno industriale in cui la situazione diviene sempre più ingestibile. Il pane, il cibo considerato più basilare, diviene il centro di una produzione capitalistica capace di andare ben oltre le norme di sicurezza
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
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