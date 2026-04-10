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Teglie di rabbia è una tragedia industriale

Giacomo Giossi
10 aprile 2026 • 10:55

Teglie di rabbia di Henrik Johansson, pubblicato in Italia da Alegre, racconta di un forno industriale in cui la situazione diviene sempre più ingestibile. Il pane, il cibo considerato più basilare, diviene il centro di una produzione capitalistica capace di andare ben oltre le norme di sicurezza

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

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Giacomo Giossi
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Giacomo Giossi

Giacomo Giossi ha frequentato licei, fabbriche e scuole serali. Ha vissuto come molti lombardi di provincia a Milano per poi fuggire a Parigi e per trovare infine rifugio a Venezia. Si occupa di critica culturale e scrive di letteratura contemporanea, in particolare di quella italiana. Ha pubblicato nelle raccolte Si sente la voce (2012) e Milano d’autore (2014). Collabora per varie case editrici