Una delle prime cose che un narratore impara a sue spese è che amici, comuni lettori, giornalisti e semplici curiosi non smetteranno di interrogarlo sulla autobiograficità dei suoi testi. Succede con quanti lo conoscono solo grazie ai suoi scritti. Ma succede anche con le persone a lui più vicine, che qua e là credono di riconoscere eventi passati o comuni conoscenti. Per chi intrattiene un qualche rapporto personale con l’autore, i rispecchiamenti sembrano anzi addirittura più importanti: come se, grazie alla letteratura, si trovasse finalmente ammesso a qualche evento della vita del loro amico scrittore che lui, sino a quel momento, aveva tenuto nascosto anche a quanti gli erano più cari. La narrativa, insomma, come iper-confessione.

A nulla servono i disclaimer (“Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale”). Funziona meglio l’allontanamento grazie al potere di maschera del romanzo storico. E curiosamente la differenza di sesso costituisce ancora un potente scoraggiamento per quanti vorrebbero identificare autore e personaggio (e ciò nonostante la più famosa rivendicazione in questo senso, il M.me Bovary c’est moi di Gustave Flaubert, non tenga invece in alcun conto questa minuzia).

Materiale potente

La colpa naturalmente è anche degli scrittori. Possiamo negare quanto vogliamo. La verità però è un’altra: i ricordi sono uno dei più potenti materiali di costruzione di cui disponiamo per inventare le nostre storie. L’unica alternativa credibile sono le storie che abbiamo letto o visto al cinema o che qualcuno ci ha raccontato. Ma, per quanto questa vita di secondo grado sia senza dubbio una fonte di ispirazione niente affatto trascurabile, lo scrittore non può prescindere dall’esperienza: persino nel modo in cui questa esperienza gli ha insegnato ad appropriarsi delle trame altrui, riscrivendole in forme nuove (e possibilmente irriconoscibili).

Qualche volta, per giunta, sono gli scrittori a confondere deliberatamente le carte. Ammiccano. Stuzzicano. O semplicemente si appellano al ricordo per completare un tratto del loro racconto e rendere le situazioni e i personaggi più vividi. Si mettono in scena e si mascherano, o accompagnano un proprio alter-ego in situazione che avrebbero potuto vivere e che non hanno vissuto. Sperimentano sulla carta quello che non hanno avuto il coraggio o l’opportunità di sperimentare nella vita. Non è strano anzi che tra i critici novecenteschi abbia avuto tanto successo la formula secondo cui ogni “vero romanzo è sempre un’autobiografia del possibile”. Inutile lamentarsi, a queste condizioni. E la considerazione non vale solo per gli autori di memoir e i cultori dell’autofiction.

Per quanto mi riguarda, le domande si sono fatte particolarmente insistenti con il mio ultimo libro, Certe sere Pablo, Einaudi. La prima delle tre novelle che lo compongono, Portolano degli anni bisestili, ha per protagonista un ragazzo nato nel 1972, di cui seguiamo la formazione politica ed esistenziale tra il 1975 e il 1993. Siamo coetanei. È romano, come me. Come me frequenta al liceo Tasso. Sempre come me si iscrive al Partito Comunista Italiano il giorno del suo diciottesimo compleanno (pure io l’ho fatto). E, dopo la vittoria del fronte progressista alle elezioni comunali del dicembre 1993, si è convinto che la vittoria della Sinistra alle imminenti consultazioni elettorali della primavera successiva sia ormai inevitabile (un abbaglio completo, che anche in questo caso condividiamo in peno).

In altre parole io e l’anonimo protagonista del racconto indubbiamente ci assomigliamo (al punto che qua e là non ho esitato ad attribuirgli qualche mio ricordo, assieme, occorre dirlo, alle memorie di amici e conoscenti e a un gran numero di situazioni, incontri e personaggi completamente inventati). Questa somiglianza ha scatenato la curiosità di chi mi conosce, e soprattutto a proposito della scena in cui il protagonista si accompagna con una ragazza dopo una festa dell’Unità su un tappeto di manifesti col faccione di Enrico Berlinguer, in quella che ha tutti i tratti di una vera profanazione del segretario più amato e rimpianto dai comunisti italiani. È successo anche a me? Ma siamo in America – e mi appello dunque al Quinto Emendamento.

La diga della memoria

Invece, se la situazione lo consente – una cena intima, una chiacchierata davanti a una cioccolata calda – offro agli amici che mi interrogano la mia personalissima versione del rapporto tra memoria e finzione. Tra me e me ho preso a chiamarla la teoria della diga, ed è di questa teoria della diga che vorrei parlare oggi. La diga della memoria.

Ci immaginiamo spesso i ricordi come un cumulo disordinato di esperienze che non fa che crescere: più viviamo e più la montagna diventa ingombrante. È una rappresentazione ottimistica, in quanto, comunque vada, alla fine si esce di scena più ricchi di quanto si era in origine: a poco a poco un pieno si sostituisce a un vuoto. Ma è soprattutto una rappresentazione edulcorata rispetto a tutto quello che i ricordi, anche quelli più belli, hanno di violento.

Piuttosto che come una stanza da arredare (come faceva Sherlock Holmes), mi piace allora immaginare la memoria come qualcosa che ci segna nel vivo della carne e che ci rende tutti diversi non per accumulo ma per sottrazione. In origine vedo insomma una grande roccia, porosa e malleabile, ricca di possibilità, che gli anni vengono a scavare un poco come le montagne sono disegnate gradualmente dalla lentissima e quasi inavvertita azione degli elementi naturali, solco dopo solco e incisione dopo incisione. Una gola lì. Qui un picco. Una scarpata, ancora transitabile a piedi. Una forra un poco spaventosa. Qualche spazio più aperto, dove cresce più rigoglioso il verde e gli armenti pascolano tranquilli (perché non tutto in questa azione di scavo è traumatico e doloroso).

Ora, quando ci passa un fiume, nel mondo reale, gli avvallamenti ad alta quota sono presi di mira dagli ingegneri idroelettrici. Basta costruire una diga, allagare tutto l’invaso e sfruttando il dislivello sarà possibile produrre energia elettrica in grande quantità. Questo ha naturalmente un costo. Intere aree vengono cancellate dalla crescita del livello del fiume; dove prima erano prati, boschi e insediamenti umani ecco adesso una uniforme massa d’acqua: è nato un lago artificiale, attorno al quale si riconoscono a mala pena le vette dei monti circostanti.

Dei lavori di costruzione di molte delle grandi dighe italiane del XX secolo si è conservata una splendida documentazione in bianco e nero, dove è possibile seguire l’intero processo di inondazione della valle. All’inizio sembra che il fiume abbia appena esondato. Poi, a poco a poco, il paesaggio comincia a cambiare. L’acqua raggiunge uno dopo l’altro gli avvallamenti.

Scompaiono anzitutto le zone più profonde. Si formano delle isole unite spesso da sottili bracci di terra che in breve ridisegnano gli spazi prima familiari. Ma poi anche queste isole si fanno sempre più piccole e più rare. Tre metri, quattro metri. Dieci metri. L’acqua continua a salire, inesorabile. Finché, a un certo punto, l’occhio non riconosce che una sola superficie cristallina, appena interrotta da qualche rara traccia del paesaggio di prima (uno spuntone roccioso, il campanile di una chiesa, qualche albero particolarmente possente). La diga può cominciare ad operare.

Cosa far affiorare

Anni fa, guardando le fotografie dei lavori per un prodigio dell’ingegneria alpina di cui nel frattempo ho fatto in tempo a dimenticare il nome, ho capito tutto a un tratto che noi narratori lavoriamo allo stesso modo con i nostri ricordi: costruiamo una gigantesca diga per tenerli sotto l’acqua e farli affiorare solo quel che serve. Alcuni hanno paura di inzupparli, e per questo lasciano che il fiume debordi appena dal suo vecchio letto: sono gli autobiografi propriamente detti, gli autori di memoir e di autofiction.

È una possibilità. Gli “autobiografi del possibile”, cioè i veri narratori, fanno invece qualcosa di molto diverso. Opera dopo opera, allagano la loro valle in forme sempre nuove, in modo che assuma ogni volta una fisionomia differente. La fedeltà al proprio vissuto non viene mai meno, e non potrebbe essere altrimenti, perché sotto l’acqua la conformazione del terreno è rimasta la stessa; tutto, per così dire, è ancora al suo posto – anche se non lo vediamo.

A cambiare è però l’apparenza esterna e quel tanto che, nei nostri molteplici diversi esperimenti, lasciamo emergere. Qualche picco, certo, sarà inevitabilmente sempre visibile. Ma, a differenza delle vere dighe idroelettriche, che per operare devono arrivare necessariamente a una certa altezza, gli scrittori possono giocare liberamente con la conca dei loro ricordi e divertirsi a produrre una serie di paesaggi che mascherano nelle forme più diverse lo stesso fondale ormai invisibile.

Come tutte le similitudini, anche questa non è perfetta. Per esempio non è vero che a emergere sono sempre gli stessi picchi più alti: del proprio vissuto non si mostra solo di più o di meno, ma anche cose assai diverse. Ci sono però un paio di aspetti della immagine della diga che me la rendono particolarmente cara e giustificano il fatto che, dopo averla usata con i miei amici, la imponga prima a voi. Il primo è che in questa prospettiva i ricordi non sono qualcosa che lo scrittore subisce ma qualcosa con cui lavora. Non siamo prigionieri dell’origine, come vorrebbe una cattiva psicoanalisi.

Al contrario siamo chiamati ad agire in piena libertà a partire da alcune condizioni date. Sin quanto scrittori siamo, per così dire condannati alla libertà: non ci sono scuse. Il passato, il proprio passato, per un narratore è sempre invenzione, non un limite. Non solo perché il grosso della valle sarà occupato dall’acqua che noi romanzieri ci facciamo confluire (la parte di invenzione) ma perché anche i ricordi che non vengono sommersi, e che disegnano il paesaggio di ciascun libro, saranno ogni volta diversi.

La seconda cosa dell’immagine della diga che mi piace è l’elemento di continua sperimentazione. Non solo non siamo prigionieri del nostro passato e possiamo ridisegnare la vallata (quasi) a piacimento grazie all’acqua che le fa mutare ogni volta fisionomia, ma siamo sollecitati a farlo nelle forme più diverse. Non c’è, qui, un’altezza giusta. Si tratta di provare e riprovare finché non siamo soddisfatti della figura che emerge dalle acque, sapendo in anticipo che la prossima volta, per il prossimo libro, ne sceglieremo un’altra.

E quello che rimane sotto? Per scrivere, a uno scrittore basta sapere che c’è. Il fondo di un lago artificiale non è una piscina dalle pareti lisce scavate dai bulldozer, ma una depressione naturale dove tutto quello che c’è stato di importante in una vita ha lasciato un segno e continua a farsi sentire. Da questo punto di vista, come sanno quei palombari della lettura che sono i critici professionisti, il confronto tra il paesaggio prima e dopo l’allagamento ha molto da insegnare a posteriori.

Purché, certo, non si dimentichi che – a prescindere dal livello finale dell’acqua – il gesto creativamente importante rimane quello di fermare il corso del fiume e di ridisegnare la fisionomia della valle: la scelta di intervenire sulla conformazione orografica iniziale, dove indubbiamente può esserci gioia o dolore, ma non c’è – e non può mai esserci senza un deliberato intervento di camuffamento e di rielaborazione – vera letteratura.

Questo testo è stato letto mercoledì 15 gennaio per il festival Multipli Forti Voci dalla letteratura italiana contemporanea ITALIAN LITERARY FICTION FESTIVAL - IV EDITION NEW YORK CITY (14 – 15 -16 gennaio 2025) curato da Maria Ida Gaeta è promosso dall’Istituto Italiano di Cultura di New York, diretto da Fabio Finotti, in collaborazione con Fuis, NY University, Hunter College, Fordham University.

© Riproduzione riservata