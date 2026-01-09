In Texas si censura Platone: il Simposio parla «di genere e razza»

A un docente di filosofia morale della Texas A&M University di College Station è stato chiesto di togliere i brani del dialogo platonico dal programma perché non poteva includere argomenti collegati a «ideologia razziale, ideologia gender o argomenti collegati a orientamenti sessuali o identità di genere». È solo l’ultimo episodio di censura legata alla retorica Maga dell’ideologia woke negli atenei

true false

«O togli quei passi di Platone, o verrai assegnato a un corso differente»: è questo l’aut-aut che il dottor Martin Peterson, docente di filosofia morale alla Texas A&M University di College Station, si è visto recapitare nei giorni scorsi dall’ateneo. Il motivo? Peterson aveva indicato il Simposio tra i testi da affrontare per trattare tematiche legate al genere e alla razza all’interno del suo corso “Problemi morali contemporanei”. Ma la scelta è andata in conflitto con le nuove politiche inter