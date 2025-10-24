Esilarante e verde, The Toxic Avenger è un remake cult

Questo remake del classico della Troma, la casa di produzione indipendente, è più comico e più politico dell’originale. E con un cast stellare: nei panni del vendicatore, antieroe trash esilarante e ambientalista, troviamo Peter Dinklage, ma ci sono anche Kevin Bacon ed Elijah Wood
Domanda: c’è qualcosa di meglio che ridere a crepapelle sentendosi però supercool (o fighi, o ganzi, a scelta, quello è il concetto)? The Toxic Avenger di Macon Blair, in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e in sala il 30 ottobre con Eagle Pictures, consente quel genere di esperienza privilegiata: spasso e cinefilia. Basta conoscere, quando ne parli agli amici, l’epica storia della Troma Entertainment, casa statunitense di cinema indipendente low budget fondata nel lontano 1974 da Lloyd Kau