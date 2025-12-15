Le commedie e l’impegno: ti presento Rob Reiner

«Siamo bel oltre l’era McCarthy», aveva denunciato di recente il regista, trovato morto insieme alla moglie Michele Singer nella loro casa di Los Angeles. Il suo cinema è una storia legata a quell’arte lieve della commedia che è sempre la più difficile e a scelte libere e profondamente politiche

true false

«Qui siamo ben oltre l’era McCarthy. Sembra quasi pittoresco rispetto a ciò che sta accadendo in America in questo momento. La comunità di Hollywood è ben consapevole della violazione dei propri diritti sanciti dal Primo Emendamento. Quindi siamo ben consapevoli di quello che sta accadendo. Ma il nostro compito ora, come comunicatori, è quello di iniziare a comunicare con il resto del Paese, per far sapere loro cosa sta per accadere». Era l’inizio d’ottobre, e Rob Reiner era ospite del canale MS