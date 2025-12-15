Cultura

Le commedie e l’impegno: ti presento Rob Reiner

Teresa Marchesi
15 dicembre 2025 • 19:53

«Siamo bel oltre l’era McCarthy», aveva denunciato di recente il regista, trovato morto insieme alla moglie Michele Singer nella loro casa di Los Angeles. Il suo cinema è una storia legata a quell’arte lieve della commedia che è sempre la più difficile e a scelte libere e profondamente politiche

«Qui siamo ben oltre l’era McCarthy. Sembra quasi pittoresco rispetto a ciò che sta accadendo in America in questo momento. La comunità di Hollywood è ben consapevole della violazione dei propri diritti sanciti dal Primo Emendamento. Quindi siamo ben consapevoli di quello che sta accadendo. Ma il nostro compito ora, come comunicatori, è quello di iniziare a comunicare con il resto del Paese, per far sapere loro cosa sta per accadere». Era l’inizio d’ottobre, e Rob Reiner era ospite del canale MS

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.