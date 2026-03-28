Totò, Peppino e Santanchè: questa politica è un remake

Se fosse ancora vivo, il grande attore dovrebbe fare gli straordinari per raccontare quello che succede. Per diventare romano de Roma cucino la coda alla vaccinara (mentre mi commuovo con Senza fine)
Domenica 22 marzo Scrive Vincenzo Mazziotti: «Caro D’O, aspettavo da un po’ di tempo che comparisse negli Spaghetti&Moretti una parola magica. Finalmente è apparsa il 14 e il 21 marzo nel suo bollettino. Ho pensato che il termine capitato due volte sotto la mia lente, Incipit , potesse ingolosire i suoi sagrestani che aspettano il sabato. Adesso lei potrebbe autorizzare ogni suo sacrista (un saluto a Fo e Jannacci) a dichiarare il proprio incipit, quello che ormai conosce a memoria. Mi permetto