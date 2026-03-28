Totò, Peppino e Santanchè: questa politica è un remake

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Domenica 22 marzo Scrive Vincenzo Mazziotti: «Caro D’O, aspettavo da un po’ di tempo che comparisse negli Spaghetti&Moretti una parola magica. Finalmente è apparsa il 14 e il 21 marzo nel suo bollettino. Ho pensato che il termine capitato due volte sotto la mia lente, Incipit , potesse ingolosire i suoi sagrestani che aspettano il sabato. Adesso lei potrebbe autorizzare ogni suo sacrista (un saluto a Fo e Jannacci) a dichiarare il proprio incipit, quello che ormai conosce a memoria. Mi permetto