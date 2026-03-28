spaghetti&moretti

Totò, Peppino e Santanchè: questa politica è un remake

Antonio D'Orrico
28 marzo 2026 • 13:36

Se fosse ancora vivo, il grande attore dovrebbe fare gli straordinari per raccontare quello che succede. Per diventare romano de Roma cucino la coda alla vaccinara (mentre mi commuovo con Senza fine)

Domenica 22 marzo Scrive Vincenzo Mazziotti: «Caro D’O, aspettavo da un po’ di tempo che comparisse negli Spaghetti&Moretti una parola magica. Finalmente è apparsa il 14 e il 21 marzo nel suo bollettino. Ho pensato che il termine capitato due volte sotto la mia lente, Incipit , potesse ingolosire i suoi sagrestani che aspettano il sabato. Adesso lei potrebbe autorizzare ogni suo sacrista (un saluto a Fo e Jannacci) a dichiarare il proprio incipit, quello che ormai conosce a memoria. Mi permetto

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Antonio D'Orrico
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Antonio D'Orrico

Antonio D’Orrico, vite precedenti: governatore Club di Topolino, erede di Aldo Palazzeschi, cronista (Unità), inviato (Europeo), freelance (Epoca, Gente Viaggi, Vanity Fair), direttore (Leggere), direttore editoriale (Baldini & Castoldi), caporedattore e inviato speciale (Corriere della Sera), autore (Cambiare vita, Momenti di gloria, premio Coni 1991, Come vendere un milione di copie e vivere felici)