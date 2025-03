In questi mesi mi sono reso conto di una cosa: ho meno amici di quanti ne avessi fino pochi anni fa. Il punto di rottura, o di svolta, credo sia avvenuto durante la pandemia: con il primo lockdown, poi il secondo, con le zone rosse, arancioni, gialle, si è creata dentro di me una sorta di diffidenza che, una volta finito tutto, non è scomparsa, non si è disciolta, ma ha cambiato forma, mutata in qualcosa cui oggi saprei dare un nome soltanto: stanchezza.

Sono piuttosto stanco, a dire il vero, e ho la chiara, la netta sensazione che questa spossatezza sia nata tra il 2020 e il 2021 – non credo sia direttamente collegata alla pandemia e a ciò che è successo, ma è comparsa allora.

Un gran viavai

Prima uscivo ogni sera – letteralmente ogni sera. Di solito dopo la cena e sul tardi, verso le 22, le 22 e 30: durante la settimana per una birra con quel gruppo di amici o quell’altro e nei weekend per andare a ballare con quel gruppo di amici o quell’altro. E puntualmente a noi si aggiungevano persone che non conoscevo, amici di amici, amici di amici di amici, il gruppo d’un tratto si allargava e la mia cerchia pure.

Così facevo amicizia fino a pochi anni fa, e succedeva proprio di frequente. Il movimento nell’edificio della mia vita era fluido e continuo: un amico ne usciva, forse solo per poco o forse per sempre, e un altro entrava, un’amica lo lasciava e un’altra ritornava, portando con sé altre due o tre persone.

Fino a pochi anni fa nella mia vita c’era un gran viavai, e mi piaceva. Con certi stringevo piuttosto velocemente ma il rapporto non era profondo, intimo, e con loro era tutto, sempre imperniato attorno a un divertimento veloce, senza pretese.

Con altri l’amicizia fioriva più lentamente però quando quel qualcosa scattava mi sentivo subito legato in maniera solida e indissolubile, e con loro mi trovavo a chiacchierare fino alle tre, alle quattro del mattino, chiusi nella macchina parcheggiata di fronte casa mia o casa sua, a loro mi aprivo e c’era qualcosa in quella condivisione, del passato e presente e futuro, che aveva a che vedere con idee potenziali di noi stessi e che mai più sono stato capace di rintracciare.

Avevo tanti amici, sì, però pian piano molti li ho persi di vista.

Ma in che modo? E perché?

Perdere degli amici lungo la strada è un passaggio obbligato, qualcosa che è successo pure alle nostre madri e ai nostri padri? Oppure, diversamente, è un tratto generazionale, e stiamo sperimentando qualcosa di inedito?

Su Will, giorni fa ho letto che secondo Istat vediamo meno gli amici: nel 2013 il 67 per cento degli intervistati li incontrava una volta alla settimana, mentre nel 2022 a farlo è il 57 per cento – dati che riguardano diverse generazioni. Che lungo la strada si perdano degli amici, non tutti però alcuni, dunque, potrebbe essere un fatto, puro e semplice. Un fatto che nulla ha a che fare con i Tempi. Eppure, la mia sensazione, invero parecchio forte, è che a trent’anni questo fenomeno si acutizzi, raggiunga un picco nella vita di ognuno, e, soprattutto, che per noi millennial, nello specifico, la situazione sia più difficile.

Un passaggio obbligato

Perdere degli amici lungo la strada è un passaggio obbligato, qualcosa che è successo pure alle nostre madri e ai nostri padri e che forse accade verso i trent’anni?

La mia ipotesi, semplice, forse pure banale, è che capita, punto e basta. Capita: di perdere degli amici lungo la strada capita. Se è qualcosa di cui devo crucciarmi, non tanto preoccuparmi ma quantomeno intristirmi ancora non lo so, e però l’idea che sia una fase comune mi toglie un po’ di angoscia di dosso.

Il lavoro specie all’inizio, quando abbiamo appena trovato un nuovo impiego, di qualsiasi cosa si tratti, fagocita: siamo inesperti e proviamo con tutti i mezzi possibili a non infilarci nei guai, magari a farci belli, importanti o, addirittura, forse, indispensabili agli occhi di chi deve giudicare il nostro lavoro in ufficio.

Le relazioni sentimentali, se ne abbiamo, o ne vogliamo, a trent’anni sono ben più serie e monopolizzanti di quelle avute finora e richiedono molte attenzioni e progettualità. La famiglia, se facciamo parte dello sparuto gruppo che ha già dato avvio a qualcosa del genere, chiaramente è un concentratore di attenzioni ed energie e soldi.

Tra fluidità e definizione

A trent’anni, insomma, stiamo procedendo verso quella che è l’età della definizione; pure se credo che quando si parla di chi siamo dentro non esista niente di fisso: mutevoli, cambiamo di continuo. A trent’anni siamo ormai alle battute finali della giovinezza e d’un tratto siamo troppo indaffarati e iperstimolati, stanchissimi. A trent’anni il poco tempo libero che ci resta non ci riusciamo, a impiegarlo per le relazioni sociali. E così infine, in questa zona grigia che non è ancora l’adultità, non più l’adolescenza, giocoforza perdiamo i contatti gli uni con gli altri.

Dev’essere però pure considerata una componente generazionale? Noi millennial abbiamo meno amici rispetto alle generazioni precedenti?

Non prendere atto di come l’Italia e il mondo intero siano cambiati, di quali gigantesche differenze ci siano rispetto a trenta, venti, dieci, cinque anni fa è ignorare la realtà. Se la difficoltà nel mantenere i rapporti di amicizia alla nostra età risiede nella scarsità di tempo e di energie da dedicargli, nell’essere molto indaffarati, alla nostra, già complessa, situazione vanno aggiunti nuovi e infelici ingredienti.

L’aumento perenne, vertiginoso del costo della vita: dalle banalità – un cono gelato nel 2001 costava 77 centesimi, oggi due euro e cinquanta centesimi; una penna a sfera 26 centesimi, oggi 80 –, per cui uscire, anche solo per andare in pizzeria o al cinema, è diventato un problema, alle cose ben più importanti.

Aumento a cui non solo non sono andati appresso i salari ormai stagnanti, ma, secondo l’Inps, che vede penalizzati gli under30, che guadagnano nel settore privato 12mila euro in meno rispetto alla media nazionale.

Il risultato? Siamo più poveri di chi ci ha preceduti. E una progettualità più complessa – comprare una casa, mettere su famiglia, fare dei figli – è una missione quasi impossibile. Alla fine ci sentiamo sempre come fossimo all’inseguimento di qualcosa, che no, non sono i soldi, ma una serenità, una solidità che ci permetta sia di abitare l’oggi sia di programmare il domani.

L’ansia

C’è altro? C’è il fattore psicologico. I dati di cui sopra sono già una fonte d’ansia, sì, a cui va sommata la grande sovresposizione a cui siamo soggetti. Problemi, quelli del nostro Tempo, su vastissima scala, spesso pure molto lontani da noi, di cui siamo testimoni immobili, impotenti.

Sui nostri cellulari quel che ormai da anni succede nel mondo, al mondo è continuamente sotto ai nostri occhi e, nonostante tutto, ci sembra non ci sia nulla che possiamo fare. L’ho già scritto proprio su questo giornale, e lo ripeto: il senso di costruire l’edificio di quello che siamo e saremo in un mondo che brucia noi non riusciamo a trovarlo. Noi, in un mondo che muore, il senso di progettare non lo cogliamo – e ci chiedete, pure, di mettere al mondo altre persone, fare dei figli.

Insomma se hai trent’anni o quasi, come me, e hai la sensazione d’aver perso degli amici negli ultimi mesi o anni, be’, non ti crucciare: probabilmente è naturale, non dipende da te: sei solo stanco.

Guardo le persone a me vicine, soprattutto trentenni, e le vedo davvero sfinite, sovraccariche. Ci massacriamo, che ci crediate o meno. Cerchiamo di tenere in equilibrio precario i pezzi della nostra vita – lavoro e amore, famiglia di provenienza e nuovi affetti, amicizia e piccoli piaceri personali –, ma capita, a volte, che uno di questi pezzi cada e si rompa. E allora lì perdiamo qualcosa. Ma forse è così che diventiamo adulti: perdendo le cose.

