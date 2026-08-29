Tra le righe dei classici, lì dove si impara l’amore

Nel suo libro Rebecca Fierro esplora il ruolo della letteratura nella nostra educazione sentimentale. Senza paura di mettere in evidenza tutte le lezioni “sbagliate” che ci rimangono impresse dalle nostre letture
«Quando mi sono innamorata per la prima volta ho scoperto che tutto quello che avevo sempre creduto dell’amore era una deliziosa menzogna. Di colpo mi si è rivelato un grande segreto: il motivo per cui fatichiamo così tanto a stabilire relazioni interpersonali appaganti e durature è che, tutti, cadiamo spesso vittime di un grande malinteso che ci porta a confondere l’amore e i discorsi sull’amore. No, non sono sovrapponibili. Anzi, a ben vedere procedono proprio in direzioni opposte». Da questa