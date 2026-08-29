Tra le righe dei classici, lì dove si impara l’amore

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«Quando mi sono innamorata per la prima volta ho scoperto che tutto quello che avevo sempre creduto dell’amore era una deliziosa menzogna. Di colpo mi si è rivelato un grande segreto: il motivo per cui fatichiamo così tanto a stabilire relazioni interpersonali appaganti e durature è che, tutti, cadiamo spesso vittime di un grande malinteso che ci porta a confondere l’amore e i discorsi sull’amore. No, non sono sovrapponibili. Anzi, a ben vedere procedono proprio in direzioni opposte». Da questa