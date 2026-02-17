Verso Sanremo

Tredici Pietro: «Le nuove fragilità della mia generazione, troppe promesse e poche possibilità»

Tredici Pietro, foto di Manuel Grazia
Tredici Pietro, foto di Manuel Grazia
Tredici Pietro, foto di Manuel Grazia
Emanuela Del Frate
17 febbraio 2026 • 07:00

Il rapper in gara con L’uomo che cade: «Parla del fatto che tentar non nuoce, ma nella mia generazione vedo tanta gente che sente dolore nel tentare». Un brano in continuità con il suo ultimo lavoro; Non guardare giù, «che per me vuol dire non mollare proprio quando stai per crollare»

«Mancano poco, ora inizia a battermi il cuore», Tredici Pietro si appresta a fare il suo debutto sul palco che «rappresenta la storia di mio babbo», Gianni Morandi. «Negli anni», racconta, «ho rifiutato Sanremo come concetto, venendo dal rap e da una famiglia sanremese. E invece è una cosa bellissima». Ansia da classifica? «Ci sono tanti modi per vincere, il risultato migliore si ottiene guardando solo sé stessi». All’Ariston arriva dopo un tour sold out e il successo del singolo con Fabri Fibra

Per continuare a leggere questo articolo

Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate

Giornalista professionista si occupa da sempre di giornalismo digitale, movimenti, musica e social. Prima di approdare a Domani ha lavorato a Un Ponte per, Manifestolibri, Radio Rai, Liberazione, Rivista Romanista e, per molti anni a Repubblica dove ha attraversato Musica!, il mensile XL e Re-Le inchieste. É stata consulente del Ministero per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica. Con altre e altri colleghi appassionati di "archeologia informatica" ha ricostruito la storia del progetto Indymedia Italia nel libro "Millennium Bug" (Alegre), premio Calcata per il giornalismo digitale nel 2021