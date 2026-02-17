Tredici Pietro: «Le nuove fragilità della mia generazione, troppe promesse e poche possibilità»

true false

«Mancano poco, ora inizia a battermi il cuore», Tredici Pietro si appresta a fare il suo debutto sul palco che «rappresenta la storia di mio babbo», Gianni Morandi. «Negli anni», racconta, «ho rifiutato Sanremo come concetto, venendo dal rap e da una famiglia sanremese. E invece è una cosa bellissima». Ansia da classifica? «Ci sono tanti modi per vincere, il risultato migliore si ottiene guardando solo sé stessi». All’Ariston arriva dopo un tour sold out e il successo del singolo con Fabri Fibra