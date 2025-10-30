L’episodio del Treno della vergogna è veramente avvenuto? La mistificazione non produce storia

La definizione di vergogna attribuita a questo treno è derivata dal modo con cui gli esuli italiani sarebbero stati accolti alla stazione di Bologna il 18 febbraio 1947, tra insulti e latte per bambini versato in strada. Ma uno studio smentisce questa ricostruzione

Qualche giorno fa è venuta fuori una notizia straordinariamente importante per la storia pubblica e per l’uso pubblico della storia in Italia. La differenza tra l’uno e l’altro termine non è scontata – potremmo definirla così: la storia pubblica fa riferimento alla possibilità che la storia esca dall’università e dal mondo degli specialisti per incontrare il bisogno di conoscere e ricostruire il passato da parte di un pubblico composto non solo di addetti ai lavori; l’uso pubblico della storia è