L’addio finale al secolo americano, è questa l’eredità perversa di Trump

L’egemonia Usa non è più “il male minore” al quale adattarsi, rinunciando a una incerta e costosa sovranità assoluta. I termini dello scambio – protezione e condivisione di principi, prassi fissati all’interno di istituzioni multilaterali e resi credibili da una cultura politica omogenea – non sono più i medesimi: la convenienza salta

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È singolare constatare come un’espressione per decenni conosciuta da una manciata di addetti ai lavori – l’Ordine Internazionale Liberale (qui per brevità, Ordine Liberale), coniata nel 1996 da John Ikenberry – sia ascesa a una popolarità globale proprio nel momento del suo possibile e probabile declino, se non morte. Per evitare che epitaffio e funerale siano celebrati con eccessiva leggerezza, conviene intenderci su cosa esso abbia rappresentato e – almeno per chi continua a sostenerlo e a com