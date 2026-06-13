Ma l’ostracismo era cancel culture? Cosa ci insegna l’Atene del V secolo

È ormai da quasi un decennio che si cerca di liberarsi di Donald Trump. Lasciamo perdere le elezioni; pensiamo ai vari dispositivi di esclusione dalla vita pubblica. Niente da fare. Non è che Trump sia inossidabile: sono le istituzioni della liberaldemocrazia a non avere strumenti efficaci per escludere personaggi corrotti e pericolosi il cui potere è spropositato
Gli at eniesi si liberavano dei propri leader con una certa facilità. Plutarco racconta di quando un contadino analfabeta chiese al grande Aristide, che non aveva riconosciuto, di graffiare, sul suo ostrakon (coccio), il nome di Aristide stesso. A domanda «Perché vuoi ostracizzare Aristide? Che ti ha fatto?», il contadino rispose «Nulla, sono semplicemente stufo di sentirlo chiamare il Giusto». Insomma, chi si crede di essere, questo Aristide, a farsi soprannominare il Giusto… Aristide (da Gius