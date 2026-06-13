Ma l’ostracismo era cancel culture? Cosa ci insegna l’Atene del V secolo

È ormai da quasi un decennio che si cerca di liberarsi di Donald Trump. Lasciamo perdere le elezioni; pensiamo ai vari dispositivi di esclusione dalla vita pubblica. Niente da fare. Non è che Trump sia inossidabile: sono le istituzioni della liberaldemocrazia a non avere strumenti efficaci per escludere personaggi corrotti e pericolosi il cui potere è spropositato