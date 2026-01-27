Trumpland: le immagini artificiali sono diventate linguaggio politico

La Groenlandia è americana, il nuovo papa è Trump, Gaza è pacificata e ricostruita. Fantapolitica, allucinazioni di un egocentrico fuori controllo o vere e proprie azioni politiche, capaci di modificare la realtà?
Le immagini realizzate con l’intelligenza artificiale diffuse da Donald Trump negli ultimi giorni confermano un salto nello statuto dell’immagine e l’ingresso in una nuova era della comunicazione politica dove il falso si impone sul reale, con una forte valenza politica. Il rapido diffondersi dei programmi di Ia per la creazione di immagini ha aperto a nuove forme di simulazione visuale, allontanando l’immagine dalla sua storica funzione di documento e dalla sua relazione con la realtà. Ed immag