Tra grandeur e sindrome di Calimero: fenomenologia di Ultimo, il cantautore motivatore

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«Loro sono gli ultimi, veri romantici» cantava Niccolò Contessa de I Cani a proposito dei pariolini di diciott’anni. Loro sono gli ultimi, veri fan, di quelli che non se ne vedevano dai tempi di Vasco, che infatti si è prontamente complimentato con un altro Niccolò. Non il Niccolò millennial di Corso Trieste e del Circolo degli Artisti, ma il Niccolò Moriconi del concertone da 250mila paganti, quello con più incassi di sempre in Italia, pare. Altro che Modena Park e piazza San Marco. Se Cinzia e