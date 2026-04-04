Un anno di ricerca (fallita) del «sentimento italiano senza nome»

Per elaborare il lutto per la Nazionale sono andato a rileggere Altre stelle uruguayane di Stefano Marelli. Ho chiesto all’intelligenza artificiale cosa pensa di questo mio diario e ha trovato un tema ricorrente
Domenica 29 marzo Maurizio Rindi: «Buonasera, qualche anno fa le scrissi una mail di ammirazione per i pezzi che scriveva sul Corriere e la confermo leggendo i suoi articoli ogni sabato per Domani. Mi raccomando continui. In questi tempi bui sono un buon rimedio per lo spirito. Ritengo che lei sia il migliore per chiarezza e sensibilità, senza perdersi in “masturbazioni” cerebrali che molti suoi colleghi mettono in atto nei loro articoli. Le chiedo un parere sull’ultimo libro di Ammaniti Il cust