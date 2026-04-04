spaghetti&moretti

Un anno di ricerca (fallita) del «sentimento italiano senza nome»

Antonio D'Orrico
04 aprile 2026 • 16:18Aggiornato, 04 aprile 2026 • 19:13

Per elaborare il lutto per la Nazionale sono andato a rileggere Altre stelle uruguayane di Stefano Marelli. Ho chiesto all’intelligenza artificiale cosa pensa di questo mio diario e ha trovato un tema ricorrente

Domenica 29 marzo Maurizio Rindi: «Buonasera, qualche anno fa le scrissi una mail di ammirazione per i pezzi che scriveva sul Corriere e la confermo leggendo i suoi articoli ogni sabato per Domani. Mi raccomando continui. In questi tempi bui sono un buon rimedio per lo spirito. Ritengo che lei sia il migliore per chiarezza e sensibilità, senza perdersi in “masturbazioni” cerebrali che molti suoi colleghi mettono in atto nei loro articoli. Le chiedo un parere sull’ultimo libro di Ammaniti Il cust

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Antonio D'Orrico
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Antonio D'Orrico

Antonio D’Orrico, vite precedenti: governatore Club di Topolino, erede di Aldo Palazzeschi, cronista (Unità), inviato (Europeo), freelance (Epoca, Gente Viaggi, Vanity Fair), direttore (Leggere), direttore editoriale (Baldini & Castoldi), caporedattore e inviato speciale (Corriere della Sera), autore (Cambiare vita, Momenti di gloria, premio Coni 1991, Come vendere un milione di copie e vivere felici)