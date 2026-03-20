Un decalogo semidadaista: mi cercherò un’isola deserta

A raccogliere quei dieci strepitosi «romanzi geniali» usciti tra il 1962 e il 1989 è stato Orhan Pamuk. Quanto ho amato i film di Valerio Zurlini. Il senso della frase di Heminqway non l’ha avuto più nessuno. La rubrica di cenette sentimentali e settimanali con lettori vecchi e nuovi
Venerdì 13 marzo ore 13:34 Calogero Barranco (Bellano, Lecco) scrive che gli è piaciuta la serie tv tratta da Il museo dell’innocenza di Orhan Pamuk, così come anni fa gli era piaciuto il film Il deserto dei Tartari che Valerio Zurlini girò dal romanzo di Buzzati. Strepitoso di Pamuk è il decalogo dei romanzi «geniali, semidadaisti» usciti dal 1962 all’89. Si trova in Romanzieri ingenui e sentimentali (Einaudi). 1) Fuoco pallido di Nabokov; 2) Il gioco del mondo di Cortázar; 3) Tre tristi tigri