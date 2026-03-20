Un decalogo semidadaista: mi cercherò un’isola deserta

A raccogliere quei dieci strepitosi «romanzi geniali» usciti tra il 1962 e il 1989 è stato Orhan Pamuk. Quanto ho amato i film di Valerio Zurlini. Il senso della frase di Heminqway non l’ha avuto più nessuno. La rubrica di cenette sentimentali e settimanali con lettori vecchi e nuovi