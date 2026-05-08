Un incipit scritto col rasoio. L’archeologia della cronaca

The Killers, che è uno dei Quarantanove racconti, è la più bella delle storie di Ernest Hemingway. Anche il tecnico del computer dice che scrivo troppo. L’evento di Domani a Milano richiede un’alzataccia

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Domenica scorsa Ogni tanto sbircio nelle poste degli altri per vedere l’aria che tira. T.F., un lettore di Anteprima, la rassegna stampa di Giorgio Dell’Arti, ha raccolto addirittura la sua corrispondenza in un libro dal titolo Lettere a Giorgio Dell’Arti. Avevo già notato che se la tiravano da quelle parti (quasi quanto quelli del Foglio), ma non immaginavo fino a questo punto. Altri lettori della rassegna hanno polemizzato contro quelli che scrivono lettere troppo lunghe (ce l’hanno con T.F.?)