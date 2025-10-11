storia del gesuita più famoso del xx secolo

Un paradiso terrestre (forse) perduto. Il grande film di Teilhard de Chardin

Teilhard de Chardin
Teilhard de Chardin
Giovanni Maria Vianstorico
11 ottobre 2025 • 18:34

Dalla vita del gesuita più famoso del XX secolo, si potrebbe ricavare un’appassionante serie televisiva. Evocato dai papi, missionario, paleontologo e geologo: le sue idee hanno attraversato con forza il secolo breve

Dalla vita di Pierre Teilhard de Chardin, il gesuita più famoso del XX secolo, si potrebbe ricavare un’appassionante serie televisiva. Lo scienziato – geologo e paleontologo di vaglia – era già entrato nel primo romanzo vaticano di Morris West, Nei panni di Pietro, poi portato sullo schermo da Michael Anderson (L’uomo venuto dal Kremlino). Uscito il 3 giugno 1963, giorno in cui moriva Giovanni XXIII, «il papa buono», il libro immaginava l’elezione di un cardinale dell’Est europeo, l’ucraino Kiri

Per continuare a leggere questo articolo

Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).