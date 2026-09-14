Un podcast per raccontare i 30 anni di Festivaletteratura

Di cosa parliamo, oggi, quando parliamo di letteratura? Com’è cambiato il rapporto tra i più giovani e la lettura? Il podcast In trent’anni, prodotto da Festivaletteratura, prova a rispondere a queste domande grazie all’archivio del festival. In 30 anni è cambiato tutto ma non il mistero impenetrabile di ogni scambio culturale, quell’ostinazione all’incontro per cui vale ancora la pena scrivere

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Il mercato editoriale ha accolto volentieri i podcast come forma di talk, all’americana, spesso dando spazio alle voci che già si trovano in televisione, al cinema, voci che si portano dietro il loro capitale umano e di reputazione. I podcast seriali invece, che alcuni chiamano “original”, insomma le storie che si chiudono nel giro di poche puntate, al massimo una decina, sono una rarità che sopravvive malgrado la relativa scarsità di sponsor, mecenati, radiotelevisioni pubbliche. Pretesi quindi