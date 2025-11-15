Cultura

Un profeta dai mille volti: così gli storici vedono Maometto

Il profeta Maometto nell'illustrazione di una copia di un manoscritto dell'inizio del XIV secolo (foto Wikimedia)
Giovanni Maria Vianstorico
15 novembre 2025 • 20:07

Un’opera uscita in Francia sta facendo notizia fin dal titolo, Le Mahomet des historiens, perché affronta sul piano storico il difficile nodo costituito dal fondatore dell’islam. Un contributo importante e nuovo

Un’opera uscita in Francia sta facendo notizia fin dal titolo, Il Maometto degli storici (Le Mahomet des historiens), perché affronta sul piano appunto storico il difficile nodo costituito dal fondatore dell’islam. Autori delle duemila pagine appena pubblicate in due volumi sono cinquanta specialisti di diverse nazionalità, coordinati per cinque anni da due studiosi autorevoli: Mohammed Ali Amir-Moezzi, iraniano naturalizzato francese, e lo statunitense John Tolan. Nel quinquennio precedente lo

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).