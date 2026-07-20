Un racconto di due mercati: così l’overtourism cambia San Lorenzo e Firenze

Il mercato di San Lorenzo è un frammento di Parigi a Firenze. La mattina presto, ancora oggi, è segnata dai gesti degli antichi mercatali, ma i clienti sono sempre più stranieri e turisti. Da Bologna a Roma e Torino, intere porzioni di città sono orientate alla costruzione di un’esperienza urbana consumabile e la stessa sorte la stanno subendo i mercati storici