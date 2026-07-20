Un racconto di due mercati: così l’overtourism cambia San Lorenzo e Firenze

Il mercato di San Lorenzo è un frammento di Parigi a Firenze. La mattina presto, ancora oggi, è segnata dai gesti degli antichi mercatali, ma i clienti sono sempre più stranieri e turisti. Da Bologna a Roma e Torino, intere porzioni di città sono orientate alla costruzione di un’esperienza urbana consumabile e la stessa sorte la stanno subendo i mercati storici
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di come la lingua della moda si intreccia con quella del settore gastronomico, dalla foodification dei vestiti alle collaborazioni tra grandi chef e maison. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, i