Tra i personaggi della Passione di Cristo la figura più drammatica ed enigmatica è quella di Giuda, l’apostolo scelto – come gli altri undici – dallo stesso Gesù e che pure sceglie di tradirlo. Il predicatore di Nazaret, consegnato ai capi religiosi ebraici, viene così messo in croce dall’autorità romana. Poco dopo il discepolo traditore, secondo una tradizione ripresa soltanto dall’evangelista Matteo e negli Atti degli apostoli, viene travolto dal rimorso e s’impicca.

Ma con il suo tradimento si realizza la salvezza portata dalla morte e dalla resurrezione del Messia. La vicenda contiene dunque in sé un groviglio che – a partire dagli scarni dati dei vangeli, elaborati nella seconda metà del I secolo – suscita presto interpretazioni del ruolo di Giuda, anche letterarie e artistiche, molto diverse tra loro: dai testi gnostici antichi sino ai film e ai musical contemporanei, il datato ma indimenticabile Jesus Christ Superstar.

La visione gnostica

La prima trasformazione del traditore è, pochi decenni dopo la redazione dei vangeli, quella che si deve agli gnostici cainiti, eretici che a partire da Caino rivalutano le figure negative della storia sacra. La visione gnostica, di stampo dualistico, si regge su un pessimismo radicale e su una forte ostilità antigiudaica: il vero Dio, inconoscibile, non ha creato il mondo, e questo, pervaso dal male, è opera, destinata alla distruzione finale, di un demiurgo rozzo e malvagio identificato con il dio delle Scritture ebraiche.

Contro il demiurgo si ribellano il serpente tentatore, Caino, gli abitanti di Sodoma, Esaù, e altre figure bibliche, che sono dunque considerate positivamente dai cainiti. «Dicono che Giuda conobbe accuratamente queste cose e proprio perché egli solo conosceva la verità più degli altri, compì il mistero del tradimento» riferisce il teologo Ireneo – vescovo di Lione e autore di cinque libri Contro le eresie scritti intorno al 170 – aggiungendo che questi gnostici «presentano una tale invenzione chiamandola il Vangelo di Giuda».

Il Vangelo di Giuda

Il testo, al quale accennano anche altri antichi autori cristiani, si riteneva perduto, se non addirittura un’invenzione di Ireneo. Ma nel 1978 in Egitto viene ritrovato in un piccolo codice di papiro, scritto in copto. Finito sul mercato antiquario e custodito per un ventennio in una banca statunitense finché non ci si accorda sul prezzo, il manoscritto del Vangelo di Giuda è presentato nel 2006 con un’operazione mediatica di grande portata orchestrata dalla National Geographic Society.

«Grande editore convince Giuda in extremis a fare il suo vangelo» riassume in quei giorni la vicenda l’inarrivabile Vincino, che disegna sul Foglio in un’esilarante vignetta l’apostolo traditore raggiunto da un personaggio con carta e penna proprio mentre sta per impiccarsi a un albero. In ogni caso il contenuto del codice, fitto di dialoghi tra Gesù e i discepoli, si rivela la conferma clamorosa dell’asciutta ma esatta notizia di Ireneo.

Scritto intorno al 150 in greco e poi tradotto nella lingua dell’Egitto tardoantico, il Vangelo di Giuda è infatti un testo di propaganda gnostica molto polemico nei confronti della chiesa, certo prezioso per ricostruire le speculazioni teologiche dello gnosticismo e i suoi miti, ma che non dice nulla della vicenda storica di Gesù. Senza il minimo cenno alla morte e alla risurrezione di Cristo, il breve vangelo è però il primo a presentare il traditore in una luce positiva, perché è Giuda l’unico discepolo al quale viene rivelata la verità nascosta e destinata solo a pochi eletti: gli gnostici.

In senso contrario, altri apocrifi presentano elaborazioni leggendarie, dai tratti sempre più negativi, della figura di Giuda sulla base di dettagli della Passione descritta dai quattro vangeli canonici. Così nel Vangelo di Nicodemo, forse del V secolo, il miracolo di un gallo, arrostito sul fuoco dalla moglie dell’apostolo ma che riprende vita e canta per tre volte, rafforza il traditore nella sua intenzione di suicidarsi. Il più tardo Vangelo arabo dell’infanzia descrive invece un Giuda bambino già preda del demonio che si avventa sul piccolo Gesù e che prima d’essere scacciato gli sferra un colpo, proprio sul fianco dove Cristo sulla croce sarà trafitto dalla lancia del soldato romano.

La personificazione del male

Nella seconda metà del XIII secolo il domenicano Iacopo da Varazze, autore della Leggenda aurea, racconta le origini del traditore – ma mostrando molte riserve – grazie a un’antica «storia apocrifa» modellata sul mito di Edipo. Giuda, abbandonato appena nato dai genitori spaventati da un sogno premonitore funesto, si mette al servizio di Pilato. Ucciso il padre e sposata la madre, dopo aver appreso la verità si pente e viene scelto come apostolo da Cristo, che alla fine tradisce.

Giuda diventa insomma la personificazione del male, e la sua figura nutre l’immaginario collettivo dell’antigiudaismo cristiano. A questo reagiscono, forse già in età tardoantica, le popolari narrazioni ebraiche delle Toledot Yeshu, interpretazioni diffamatorie e volgari di Gesù nelle quali il traditore è dipinto come l’eroico antagonista, infiltrato tra i discepoli e che alla fine svela vittoriosamente la menzogna della resurrezione.

Il culmine della rappresentazione negativa di Giuda è in età barocca, quando il traditore «arci-furfante» (Ertz-Schelm) è al centro di una stupefacente raccolta di sermoni – costituita da ben quattro volumi pubblicati tra il 1685 e il 1695 a Salisburgo e tradotti in diverse lingue – di un celebre predicatore, l’agostiniano Abramo da Santa Chiara (Johann Ulrich Megerle). E se Dante alla fine dell’Inferno aveva visto «Giuda Scarïotto» nella bocca dello stesso Lucifero, nel 1816 il teologo protestante Carl Daub, docente a Heidelberg, e poco più tardi il luterano Ernst Wilhelm Hengstenberg si dichiarano sicuri della dannazione eterna di Giuda, mai affermata invece dalla chiesa.

Le narrazioni moderne

In età contemporanea la rivalutazione del traditore, in quanto strumento innocente e necessario della salvezza, corre sui binari di una lussureggiante fantasia artistica, soprattutto letteraria. Riassuntivo nelle Finzioni di Jorge Luis Borges (Adelphi) è il racconto delle «tre versioni di Giuda», variazioni del mito gnostico che nel 1944 lo scrittore argentino attribuisce, come suo solito, a un personaggio immaginario, l’evangelico svedese Nils Runeberg, autore di un Cristo e Giuda. Come il Verbo si era incarnato divenendo mortale, così il suo discepolo aveva scelto di farsi «delatore», o era arrivato a «un iperbolico e addirittura illimitato ascetismo», fino a immaginare che lo stesso Gesù si sarebbe abbassato a divenire Giuda.

Pochi anni prima, nel 1938, in un romanzo dalla prosa arcaica (edito da Jaca Book) il cristiano Joseph-Jean Lanza del Vasto, chiamato da Gandhi «servitore della pace» e apprezzato da Jacques Maritain, aveva raccontato il traditore «uomo come noi», esordendo con un episodio folgorante. «A Buenos Aires, in macchina, fermati dal semaforo al rosso. Una testa s’addentra per il finestrino e grida: “Lanza del Vasto! Anni fa ho letto Giuda, e leggendo man mano dicevo: come pensa Giuda così penso anch’io. Dunque Giuda, Giuda, Giuda son io! E, d’orrore, mi son convertito».

Nei vangeli canonici

All’origine di queste letture, spesso affascinanti, che attraversano due millenni e s’infittiscono nel secolo scorso – ultimo il Giuda Iscariota (Edb) dell’ortodosso Sergej Bulgakov – vi sono naturalmente le narrazioni dei quattro vangeli canonici. Ad analizzarle esemplarmente è stato soprattutto il biblista cattolico Hans-Josef Klauck, da poco scomparso, in un libro rigoroso aggiornato nell’edizione francese (Judas, un disciple de Jésus, Cerf).

Dai vangeli si ricava storicamente che «uno dei Dodici, chiamato Giuda, consegnò Gesù alle autorità che disposero la sua morte. Nella tradizione sarebbe stato conosciuto poco più su questo Giuda, eccetto che egli morì di una morte improvvisa e violenta» – ma s’ignora se per suicidio – riassume Raymond Brown in un libro monumentale (La morte del Messia, Queriniana).

Il tradimento, il cui movente resta sconosciuto, avviene durante l’ultima cena, e la narrazione più drammatica – e nello stesso tempo più attendibile, sia pure nella rilettura teologica – è quella del Vangelo secondo Giovanni. Chi tradisce Cristo è colui al quale lo stesso Gesù offre un boccone. Nessuno dei discepoli capisce, ma Giuda sì: lo prende ed esce subito. «Ed era notte» (13,30) conclude l’evangelista. Con un’indicazione che certamente non è solo temporale.

