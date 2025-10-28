la Novell’ Grafik’ presentata al lucca comics

«Un Trump che non ce l’ha fatta». Cattivik compie sessant’anni

Cattivik - La Novell’ Grafik’ (Gigaciao, 2025, pp. 160, euro 19) di La Neve e Spugna arriva in libreria il 7 novembre. Courtesy gigaciao
Damiano D’Agostino
28 ottobre 2025 • 18:55

Il fumetto satirico, creato dal disegnatore delle Sturmtruppen nel 1965 (e poi continuato dal “papà” di Lupo Alberto) torna in libreria il 7 novembre in una graphic novel edita da Gigaciao, con la sceneggiatura di Lorenzo La Neve e le matite di Tommaso Di Spigna (in arte Spugna): «Personaggio rassicurante e liberatorio, incarna l’oscurità dentro di noi. Ma ogni volta, per fortuna, fallisce». L’anteprima a Lucca Comics&Games

«È una macchia d’inchiostro. Poco importa cosa sia veramente, l’importante è che sporchi molto». Lo stesso Bonvi parlava in questi termini del suo personaggio Cattivik, che ora arriva a spegnere 60 candeline. Ideato nel 1965 dalla mente dietro alle Sturmtruppen, e poi continuato da Guido Silvestri (Silver), il papà di Lupo Alberto, Cattivik incarna profondamente questo senso di sporcizia e sudicio descritto dal suo autore. Lui è un ladro, vive nelle fogne, mangia rifiuti, è cattivo, ma imbranato

Damiano D’Agostino

Giornalista pubblicista, torinese classe 1998. Scrive di tecnologia, fumetti e videogiochi e cultura pop. Ha collaborato con Fumo di China, Videogiochitalia.it, The Hollywood Reporter Roma, Il Messaggero e Domani.