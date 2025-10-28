«Un Trump che non ce l’ha fatta». Cattivik compie sessant’anni

Il fumetto satirico, creato dal disegnatore delle Sturmtruppen nel 1965 (e poi continuato dal “papà” di Lupo Alberto) torna in libreria il 7 novembre in una graphic novel edita da Gigaciao, con la sceneggiatura di Lorenzo La Neve e le matite di Tommaso Di Spigna (in arte Spugna): «Personaggio rassicurante e liberatorio, incarna l’oscurità dentro di noi. Ma ogni volta, per fortuna, fallisce». L’anteprima a Lucca Comics&Games

«È una macchia d’inchiostro. Poco importa cosa sia veramente, l’importante è che sporchi molto». Lo stesso Bonvi parlava in questi termini del suo personaggio Cattivik, che ora arriva a spegnere 60 candeline. Ideato nel 1965 dalla mente dietro alle Sturmtruppen, e poi continuato da Guido Silvestri (Silver), il papà di Lupo Alberto, Cattivik incarna profondamente questo senso di sporcizia e sudicio descritto dal suo autore. Lui è un ladro, vive nelle fogne, mangia rifiuti, è cattivo, ma imbranato