Una ferita per la democrazia. Cosa è stato il caso Tortora

Con la serie Hbo Portobello, è tornata in libreria la biografia che Vittorio Pezzuto ha dedicato al conduttore. Dal libro emerge una figura complessa e interessante, ricca di sfaccettature e contraddizioni
Quando alle quattro del mattino del 17 giugno 1983 Enzo Tortora viene arrestato all’Hotel Plaza di via del Corso a Roma l’Italia ha come Presidente del Consiglio Amintore Fanfani che guida una coalizione quadripartitica che vede tutti gli uomini Dc nei ministeri chiave: Emilio Colombo agli Esteri, Virginio Rognoni agli Interni, Clelio Darida al ministero di Grazia e Giustizia e il giovane Giovanni Goria al Tesoro. Il governo Fanfani sembra rappresentare l’ultimo canto del cigno del potere democr