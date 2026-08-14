Una questione di attese: Penelope e Circe dal parrucchiere

Si sentono il brusio e i rumori di un salone da parrucchiere, il phon, le chiacchiere, come se Penelope e Circe si ritrovassero nello stesso luogo, un luogo quotidiano anziché mitologico. Penelope e Circe sono antagoniste. O forse no. Semplicemente dividono un uomo, ma sono invisibili l’una all’altra nella storia dell’Odissea

true false

All’inizio degli anni Duemila, Rai Radio 3 Cultura lanciò una serie di Dialoghi impossibili, sulla scia delle celebri Interviste impossibili, molte delle quali avevano avuto la regia di Andrea Camilleri. L’idea era irresistibile, questa: chiedere a uno scrittore di immaginare l’incontro fra due personaggi della storia o della letteratura che, per definizione, non avrebbero mai potuto parlarsi. Scelsi Penelope e Circe. Sono antagoniste. O forse no. Semplicemente dividono un uomo, ma sono invisibi