Una zoomer per tutte le età: il pop-rock di Olivia Rodrigo

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«Ma ‘ndo Hawaii se la polemica non ce l’hai». Non diceva proprio così la canzone di Alberto Sordi e Monica Vitti in Polvere di stelle, ma la melodia è talmente accattivante che vale la pena adattarla come jingle per il presente. Eccola dunque, la polemica che lancia il terzo album di Olivia Rodrigo, evento globale per la musica pop che ha già mandato in tilt il conteggio streaming di Spotify e che non poteva esimersi da un’anticipazione “problematica” a favore di algoritmo, come tutto ciò che co