Un’era di ostentata volgarità. Ma il 2 giugno mi ha commosso

In questa puntata della rubrica, una recensione dei racconti di Veronesi: sono grani del rosario, ma fatto di misteri soprattutto gaudiosi. E poi una recensione (patriottica e privata) delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica: mi sono commosso

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Sabato (scorso) Ore 11:08. Scrive Mimmo Rafele: «Caro D’Orrico, mi permetto il caro perché la leggo da un pezzo e quindi, anche per affinità di gusti (pure il Martini, e se proprio deve essere Spritz, almeno al Select!), mi pare ormai di conoscerla. E ancora di più perché sono nato e cresciuto a Catanzaro… «Meglio un ladro in casa che un cosentino alla porta», sentivo dire da adolescente, e poi, quando si giocava il derby, giù botte da orbi. Io invece a Cosenza ci ho girato un (piccolo) film, pe