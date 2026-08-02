Uno svuota-pista dopo Brat. Il ritorno rock di Charli XCX

È impossibile parlare del nuovo album della cantante britannica senza ripensare all’estate del 2024. Music, Fashion, Film è un po’ in hangover. E offre inaspettati parallelismi con il disco degli Strokes

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«I think the dance floor is dead, so now we’re making rock music» dice Charli XCX a mo’ di sfida nel primo singolo estratto dal suo settimo album, Music, Fashion, Film. Sulla copertina del disco una foto in bianco e nero ritrae John Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese, muse delle tre arti elencate dalla cantante di Cambridge. Non era facile tornare in scena dopo il successo planetario di Brat, un album che oltre a una raccolta di brani molto ascoltati è stato un sentimento, un umore, un meme, un