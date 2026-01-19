Addio a Valentino, lo stilista che non ha rincorso le mode ma inseguito l’eterno

Per lo stilista, morto il 19 gennaio nella sua residenza romana, la bellezza era un mestiere, una responsabilità, una ostinazione quotidiana. È stato un costruttore di immagini, un autore di scenografie, uno che ha trasformato la couture in una forma di educazione dello sguardo

«Amo la bellezza, non è colpa mia». È una frase che, detta da chiunque altro, suonerebbe come un vezzo. In bocca a Valentino Garavani era un principio: la bellezza come mestiere, come responsabilità, come ostinazione quotidiana. Valentino è morto oggi, 19 gennaio 2026, nella sua residenza romana. La Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti ha annunciato una camera ardente il 21 e 22 gennaio a PM23, Piazza Mignanelli 23, e i funerali il 23 gennaio nella Basilica di Santa Maria degli An