Valerio Braschi: «Partecipare oggi a MasterChef? Dipende se vuoi fare il cuoco o il food influencer»

Nel 2017 si è aggiudicato la vittoria del talent show di cucina più noto della tv italiana. Ora è lo chef di The View, un ristorante che affaccia su Piazza Duomo a Milano. E racconta: «Dire di ambire a fare lo chef fa figo in trasmissione, ma su 300 persone saremo in 20 a cucinare ancora»

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