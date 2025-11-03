false false

Nei giorni scorsi su questo giornale c’è stato un confronto molto interessante tra Giuseppe Laterza e il presidente del Cepell, Giuseppe Iannaccone, che hanno offerto prospettive diverse ma complementari sulla promozione della lettura. Le loro riflessioni ci hanno ricordato quanto la narrazione spesso vittimistica dei “martiri del libro” non aiuti il settore, ma rischi di oscurare le tante energie e pratiche virtuose che attraversano oggi il paese.

Necessità chiare

È proprio di questo che credo sia importante parlare ora: della necessità di una visione sistemica della lettura, capace di unire ciò che troppo spesso procede per compartimenti – il mondo dell’editoria, della scuola, delle biblioteche, delle politiche pubbliche e delle comunità dei lettori – in un disegno comune di crescita culturale e civile.

Sempre Giuseppe Laterza, in un’intervista a Fahrenheit lo scorso 22 ottobre, aveva accennato all’idea di un tavolo permanente sulla promozione della lettura, un organismo di confronto aperto, trasparente a carattere consultivo. È una proposta che, come Forum del Libro, vorremo lanciare perché ci sembra arrivato il momento giusto per realizzarla.

Peraltro, ci ispiriamo alle parole pronunciate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Bologna Children’s Book Fair: «Gli editori, in generale, e quelli per ragazzi in particolare sono portatori di una grande responsabilità nella formazione dei cittadini. Vanno quindi incoraggiate le iniziative e le sinergie per giungere a una vera alleanza per la lettura tra il mondo dei libri, le famiglie, la scuola, i media, le biblioteche e le nuove tecnologie, che possono diventare strumenti di diffusione e promozione della lettura e della cultura».

Lo slancio del Forum del Libro

Da vent’anni il Forum del Libro rappresenta un unicum nel panorama culturale italiano: un luogo di dialogo che riunisce tutti gli attori della filiera del libro attorno a un’idea semplice ma potente: promuovere la lettura come azione culturale condivisa e sistemica. In due decenni di attività abbiamo imparato che nessuno può promuovere la lettura da solo. Non bastano festival o progetti educativi, anche i più innovativi, se non si inseriscono in una visione comune e in politiche pubbliche di lungo periodo.

Per questo, nell’ultimo anno, il Forum ha lavorato per ricucire il dialogo tra istituzioni, professionisti e comunità, riconoscendo nella lettura un diritto condiviso e un atto di cittadinanza culturale. Da qui è nata una stagione intensa di lavoro: tre giornate di Vicenza dedicate alle biblioteche scolastiche dove abbiamo presentato il documento Le biblioteche scolastiche per il futuro dell’Italia; un programma di incontri sulla lettura socializzata come esperienza trasformativa e una crescente attenzione ai contesti in cui la lettura diventa presidio di benessere, soprattutto per i più giovani.

Nel frattempo, il panorama nazionale si è arricchito di esperienze che vanno nella stessa direzione: la grande indagine sui gruppi di lettura S.T.O.R.I.E. – Storie Trasformative, Opportunità, Relazioni, Inclusione ed Emozioni, promossa da Adei e Cepell, la campagna #ioleggoperché dell’Aie, che ogni anno riporta l’attenzione sull’importanza di far circolare libri nelle scuole.

Tutti questi percorsi ci portano a rilanciare con convinzione la proposta del tavolo permanente di consultazione per la lettura. Un luogo non pensato per discutere solo delle criticità, ma per valorizzare ciò che funziona, per mettere in dialogo esperienze positive, pratiche efficaci e visioni lungimiranti. Un tavolo dedicato a “costruire insieme”, partendo dalle cose belle che già accadono nel mondo della lettura e che meritano di essere conosciute, sostenute e moltiplicate.

Significa anche avviare una nuova narrazione della lettura, fondata non sulle sue fragilità, ma sulla sua straordinaria capacità di creare legami, conoscenza e futuro. È di questo che abbiamo bisogno, adesso.

Chiara Faggiolani insegna Biblioteconomia all’Università Sapienza di Roma. È presidente del Forum del Libro. Da ultimo ha pubblicato “Libri insieme Viaggio nelle nuove comunità della conoscenza” per Laterza.

© Riproduzione riservata