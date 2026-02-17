Viaggio nella città di T.

Vertigine è più di un romanzo. È un reportage nella memoria

Marco Damilano
17 febbraio 2026 • 19:25

Nicola Ruganti intreccia una storia di formazione con quella del nostro paese. Mario Amato, Valerio Verbano, le stragi, i Nar: il passato è un protagonista parallelo nella vicenda raccontata dallo scrittore

Il 16 febbraio è uscito per Bordeaux Edizioni il nuovo libro di Nicola Ruganti Vertigine, un’opera intensa che attraversa politica, memoria e formazione sentimentale, riportando la memoria degli anni di piombo nel presente. Ambientato nella città di T., Ruganti racconta un anno decisivo nella vita della protagonista Anna, diciottenne che scopre la militanza politica come esperienza totalizzante, sullo sfondo di una campagna elettorale locale. Tra relazioni private, ideali e disincanto, il romanz

Giornalista e saggista, è stato direttore de L'Espresso dal 2017 al 2022. Collabora con Domani e, da settembre 2022, conduce una striscia quotidiana di informazione in onda su Rai3