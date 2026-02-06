Viaggio tra i capolavori del secolo scorso. Garlasco, ora ho i miei periti preferiti

Il mondo secondo Garp di John Irving è stato il libro che negli anni Ottanta usavo di più come regalo. Continuo a seguire il caso Garlasco. Ormai ho sviluppato le mie simpatie per i vari esperti che vedo in tv

true false

Domenica scorsa Scrive Gabriele Cappato: «Finalmente un Perec». Si riferisce al “Mi ricordo” di Carlo Cecchi, la settimana scorsa, ispirato allo stile del grande scrittore francese. Secondo me, l’idea dei “Mi ricordo” venne a Perec quando era in analisi da Jean-Bertrand Pontalis, ma gli amici lo chiamavano semplicemente Jibé, allievo di Sartre e di Lacan che vedeva «un’evidente analogia tra psicoanalisi e letteratura». La tecnica dei “Mi ricordo” è qualcosa di eccezionale e la consiglio a tutti,