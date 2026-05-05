il libro

Viaggio all’origine di Prevost: il progetto che unisce Francesco e Leone

Marco Damilano
05 maggio 2026 • 07:00

In Noi siamo i tempi, un racconto che è anche un viaggio americano e un giornale dell’anima, c’è la sfida più interessante di questo momento: il papa americano che schiera la Chiesa universale contro il fondamentalismo di Trump. Un disegno nato con papa Bergoglio e contrastato con campagne mediatiche e economiche di ogni tipo

Analisi, racconto, ma anche reportage, un viaggio tra le Americhe, da Buenos Aires a Chicago, il mosaico di tanti incontri che vengono prima dei documenti. Un giornale dell’anima, nel cuore della crisi, per rispondere alla questione più interessante del nostro tempo. Perché la sfida decisiva corre oggi tra Washington e Roma, tra la Casa Bianca e il Vaticano, tra l’Imperatore e il papa di Roma, nato in America. Tocca all’antica Chiesa di Roma proporsi come argine di ogni fondamentalismo, soprattu

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Marco Damilano
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Marco Damilano

Giornalista e saggista, è stato direttore de L'Espresso dal 2017 al 2022. Collabora con Domani e, da settembre 2022, conduce una striscia quotidiana di informazione in onda su Rai3