Viaggio all’origine di Prevost: il progetto che unisce Francesco e Leone

In Noi siamo i tempi, un racconto che è anche un viaggio americano e un giornale dell’anima, c’è la sfida più interessante di questo momento: il papa americano che schiera la Chiesa universale contro il fondamentalismo di Trump. Un disegno nato con papa Bergoglio e contrastato con campagne mediatiche e economiche di ogni tipo
Analisi, racconto, ma anche reportage, un viaggio tra le Americhe, da Buenos Aires a Chicago, il mosaico di tanti incontri che vengono prima dei documenti. Un giornale dell’anima, nel cuore della crisi, per rispondere alla questione più interessante del nostro tempo. Perché la sfida decisiva corre oggi tra Washington e Roma, tra la Casa Bianca e il Vaticano, tra l’Imperatore e il papa di Roma, nato in America. Tocca all’antica Chiesa di Roma proporsi come argine di ogni fondamentalismo, soprattu