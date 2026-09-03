Cibo

Viale del tramonto. Come si comunica (bene) la chiusura di un ristorante

Illustrazione di Giulia Delmonte
Illustrazione di Giulia Delmonte
Illustrazione di Giulia Delmonte
Stefania Leo
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03 settembre 2026 • 15:25Aggiornato, 03 settembre 2026 • 15:34

Solo nel 2025, in Italia, oltre 25mila saracinesche sono state abbassate per l’ultima volta. Ma spesso gli chef sbagliano a comunicare questo evento, anche inscenando chiusure fittizie per creare hype. La food marketer Nicoletta Polliotto: «Per ogni occasione va calibrato un messaggio diverso, guidato da trasparenza e autenticità»

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo della crisi del mondo del vino e delle evoluzioni nel settore, tra wine pairing con il gelato, eccezioni portoghesi e calici in Ucraina. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli alt

Stefania Leo
Stefania Leo
Stefania Leo

Giornalista. Nata nella città della cultivar Coratina, dopo un decennio a Roma, torna a scrivere dalla sua Puglia. Racconta storie di cibo e vino, agricoltura, food tech e viaggi enogastronomici.