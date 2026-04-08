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Vino cool o cringe? Tutte le mode nel bicchiere

Alessio Turazza
08 aprile 2026 • 18:07

Sulla spinta di nuove sensibilità, in particolare da parte delle nuove generazioni, anche il mondo del vino ha attraversato una piccola rivoluzione. Così i modelli affermati tra gli anni Ottanta e Novanta sono stati spazzati via da nuove, più sostenibili proposte

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di abitudini e trend culinari che diventano cringe. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link

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Alessio Turazza
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Alessio Turazza

Giornalista freelance esperto in enogastronomia, con una particolare attenzione al mondo del vino e dei suoi territori. Collabora con con il mensile del Gambero Rosso, con le riviste Biomagazine, Viaggiare con Gusto e con numerosi siti che si occupano di vino.