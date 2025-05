Clima caldo e umido. Non quello ideale per la viticoltura. Eppure anche in Vietnam si fa vino, arrivando a tre vendemmie all’anno.

Su cosa sia il vino per i vietnamiti, però, è bene chiarire subito: un conto è il vino che deriva dalla fermentazione dell’uva, altro è quello ottenuto dalla fermentazione di riso, frutta e altri prodotti, bevanda ben più antica del prodotto che l’Occidente conosce come «vino».

In Vietnam è noto come ruou, o «liquore di riso». La tradizione più recente arriva invece con la dominazione francese tra fine Ottocento e inizio Novecento, con la nascita dell’Indocina francese (Cambogia, Laos e Vietnam), ma è solo con la fine del XX secolo che la produzione vinicola prende piede e coincide con la liberalizzazione economica – nonché con l’indipendenza del paese - che incoraggia gli investimenti nel settore.

Negli anni Novanta si afferma un nome, Chateau Dalat Winery del gruppo Ladofoods. Scorrendo ancora oggi il loro catalogo online si comprende però che la separazione tra i diversi prodotti alcolici non è tanto netta.

Una confusione in realtà solo apparente e che si spiega con la generica casistica dell’alcol: in Vietnam se ne beve molto, ma poco importa cosa.

La birra, ad esempio, è la bevanda più consumata e difficilmente supera i 3-4 gradi alcol. Sono numerosissimi i Bia Hoi – le birrerie all’aperto dove un bicchiere di birra alla spina può costare appena 30 centesimi. Conta invece molto il quando: il capodanno lunare vietnamita – il Tết – è il momento dell’anno in cui le vendite di alcol crescono di più, non solo per il consumo ma anche per la regalistica.

Dove si produce

Parliamo di un vigneto ancora piccolo, circa duemila ettari (su per giù la terra vitata di una cantina cooperativa medio-grande in Italia) con impianti di vitigni internazionali – cabernet sauvignon, merlot, sauvignon blanc, shiraz – e altre uve meno diffuse ma più adatte al clima tropicale del paese come chambourcin e cardinal (quest’ultima è coltivata per l’uva da tavola). Provengono principalmente dalle zone di Da Lat, nella regione del Lam Dong, sugli altopiani centrali, sfruttando altimetrie importanti che portano a piantare vigneti anche a 1600 metri di altezza, e da Ninh Thuan, lungo la costa centro-meridionale.

In totale si producono tra i dieci e i quindici milioni di litri l’anno, davvero poca cosa e c’è ancora una netta preferenza per i rossi strutturati. Le etichette vietnamite non vanno molto lontano, viaggiano infatti verso Hong Kong, Giappone e Filippine, mentre il paese importa dalla Francia, dall’Italia e a seguire da Australia e Cile.

Un mercato che fa gola

La guerra dei dazi in atto sta spingendo molti imprenditori europei del vino a guardare a mercati meno usuali per le esportazioni e il fronte del sud est asiatico presenta una serie di dati interessanti, come nel caso del Vietnam: secondo una ricerca di Strategy Helix Group, nella crescente classe media vietnamita sta crescendo il potere d’acquisto e sale la domanda di vini pregiati e d’importazione.

Attualmente rappresenta il 15 per cento della popolazione e si prevede che raddoppierà entro il 2026. Inoltre, mentre il vino era tradizionalmente apprezzato dagli over 50, negli ultimi cinque anni il mercato ha registrato un nuovo interesse da parte dei consumatori dai 35 anni in su.

I consumi attuali non sono incoraggianti – 0,3 litri per adulto – ma da qualche anno la presenza di un accordo di libero scambio tra Ue e Vietnam (Evfta) fa ben sperare.

La via dell’enoturismo

Consumatori e investitori locali hanno a che fare spesso con il settore immobiliare. Basta fare un giro ad Hanoi o a Ho Chi Minh City (l’ex Saigon) per capire quanto la ricca borghesia vietnamita sia legata al mattone.

Stefano Venturi è un enologo toscano che lavora come consulente per un importante studio di architettura italiano impegnato nella realizzazione di grandi cantine.

Una di queste è a Ba Na Hills, sulla costa centrale del paese.

Gli investitori appartengono al mondo del real estate turistico – il Sun Group – che ha messo sul piatto oltre 70 milioni di euro per la costruzione di un’azienda vinicola: «Esiste la struttura, ma non ancora l’attrezzatura», spiega Venturi, «e per quanto ne so non ci sono vigneti di proprietà.

L’approccio al vino di questi investitori è strettamente turistico. Le cantine più che luoghi di produzione sono pensate come mete di viaggio. Poi arriverà anche il vino, ma più con un’accezione didattica e museale che commerciale. Nel brief iniziale c’era la produzione di almeno100mila bottiglie di qualità, ma non ho idea di che piega abbia preso il progetto».

Dieci anni in Vietnam come broker di vino li ha trascorsi Fabio Zaca, da pochi mesi rientrato in Italia. Le sue vendite riguardavano vini italiani “confezionati” ad hoc per il mercato vietnamita da grandi gruppi quali Cevico e Gruppo Italiani Vini; l’unico modo, a suo avviso, per poter vendere vino italiano nel paese: «Il vero business lo fai così, ma è faticoso», spiega Zaca, «perché vogliono decidere su tutto, dalla tipologia di vino al packaging, fino al prezzo. Chiedono soprattutto rossi alcolici, il bianco è quasi inesistente e le bollicine piacciono solo se famose.

Ad Hanoi anche nei ristoranti italiani c’è solo vino francese. Va meglio a Ho Chi Minh City dove c’è una clientela più internazionale. In circolazione poi ci sono tante copie sfacciate delle etichette più famose».

Architetto vietnamita trasferitasi in Italia è invece Thi Thuy Duong Nguyen, oggi anche cuoca a Milano nel suo locale di street food Vietgnam.

Tra i clienti ci sono diversi miliardari vietnamiti a cui Thi Thuy progetta case in stile occidentale: «Mi chiedono suggerimenti non solo sull’interior design», racconta l’imprenditrice, «ma anche sul cibo e sul vino italiani. Più aumenta la loro capacità di spesa più cresce l’attrazione per il vostro lifestyle. Personalmente non sono interessata a mettere vino vietnamita nel mio locale, ma ho in carta la birra di Saigon e degli ottimi gin».

