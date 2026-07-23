Voci spezzate, anime solitarie. Sentire i margini del Pacifico

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Sulla lunga costa americana del Pacifico, dall’Alaska fino all’estremità sud della Terra del fuoco, migliaia di chilometri si inerpicano tra catene montuose e ghiacciai, deserti e faglie. In questa cordigliera di sogni e sfacelo, si sono avventurati e sono emersi alcuni artisti solitari, figure di frontiera come gauchos impossibili, voci che sono rimaste un po’ ai margini, e altre che sono bruciate da giovani. La babele di Buckley Penso a Tim Buckley, la sua voce era una meraviglia ma è andata