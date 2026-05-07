Volere meno. Appetiti che mi fanno impazzire, mi rendono felice, mi fanno piangere

Ora nessuno beve e nessuno mangia, e le cene si sono trasformate in occasioni in cui si ascoltano gli aggiornamenti sulle vite iper produttive degli altri. I farmaci GLP-1 stanno eliminando le dipendenze, ma cosa succede se la nuova dipendenza è una competizione a chi desidera meno?

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Sono seduta al tavolo del buffet di una cena di compleanno a Roma e nessuno mangia. Mi piace sedermi anche quando la cena è in piedi, perché il cibo ha un sapore migliore quando lo si mangia da seduti. Le conversazioni sono più profonde quando non devi concentrarti sul tenere in mano il piatto e il bicchiere. Inoltre, adoro sedermi vicino al cibo, così posso servirmi di nascosto il secondo e il terzo piatto senza che nessuno se ne accorga. Mi sono sempre circondata di amicizie dotate di senso de